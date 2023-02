Él es Tony Aguirre, compositor a quien Luis R. Conriquez y Grupo Firme le deben parte de su éxito

Tony Aguirre es uno de los compositores más conocidos en cuanto a corridos alterados se refiere, tiene una carrera de varios años y la respalda colaboraciones con artistas como Grupo Firme, Crecer Germán y Luis R. Conriquez, pero también es un gran cantante que sigue nutriendo su vida profesional con mucha música, letras y amigos.

Recientemente dio a conocer que formalizó su relación laboral con Kartel Music, en sus redes sociales subió una fotografía con el contrato que firmó a la empresa, aunque aseguró que ya tiene trabajando desde hace más de un año y que y confía en su labor ampliamente, pero decidió llevarlo a papel.

“Después de casi 1 año y medio de estar en esta gran empresa que confío en mí, invirtió en mi proyecto, me saco mi visa, muchísimas cosas sin siquiera firmar un contrato hoy les firmo con los ojos vendados al cien con @kartelmusicoficial”, escribió junto a la grafica en la que aparece con Freddy CEO de Kartel Music.

Entre las sorpresas que prepara para la gente que disfruta su carrera durante este 2023 están cerca de 30 colaboraciones, algunas de ellas junto a grandes amigos como Peso Pluma, Panchito Arredondo, Tornillo, Marca Registrada y Los Traviezos de la Zierra, todos ellos colegas que suman a su compromiso como exponente y que muy pronto saldrán a la luz.

Nació en Ciudad Obregón, Sonora el 23 de septiembre de 1991, tiene 31 años y aunque pocos lo creen su vida musical inició en el rap y hip hop, pero después se inclinó por sonidos populares. Durante su juventud se mudó a Tijuana, ciudad fronteriza en Baja California en donde su nombre empezó a resonar.

Hay que recalcar que Tony Aguirre estableció una amistad muy especial con Luis R. Conriquez quien fue uno de sus fanáticos y ahora es un cantante reconocido, en entrevista con El Heraldo Digital contó que fue en una de las visitas que hizo a Caborca, Sonora cuando acudió a una invitación que le hizo el entonces seguidor.

“Ese loco era fan mío desde que yo estaba en Tijuana, cuando fui a Caborca me invitó a una carne asada, me dio la dirección de su casa, ahí empezamos a ser amigos, cuando grabamos el nuevo de ‘Bajo perfil’ con Tito Torbellino JR yo lo invité a Mexicali, le dije ‘venta a Mexicali par que salgan en el video a ver que hacen, y salen en el video, pero todavía no eran nadie, ya después le ayudé a escribir canciones”, platicó el cantautor.