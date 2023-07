Este actor de “Amar te Duele” confiesa que compra tenis clones y revela porqué lo hace

Sin duda alguna, “Amar te duele” es una de las clásicas películas del nuevo cine mexicano, ahí pudimos ver las grandes actuaciones de Matha Higareda, Armando Hernández, Ximena Sariñana, Poncho Herrera y Luis Fernando Peña y es justamente de éste último de quien hablaremos en esta ocasión.

Y es que, el actor originario de la CDMX se ha convertido en tendencia en redes sociales luego que reveló a través de un video que compra tenis clones, pues quien fuera el protagonista de “Amar te Duele”, tiene fuertes razones para hacerlo, y así lo explicó en dicho clip.

¿Por qué compra tenis clones?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, en redes sociales circula un video en el que se le ve a Luis Fernando Peña acompañado de su actual esposa, ahí el actor le da una respuesta a todos aquellos detractores que le han hecho comentarios sobre que “lo están engañando” pues le advierten que los tenis que usa no son originales.

Ante esta situación, Luis Fernando Peña se tomó unos minutos para aclarar que esta consciente que sus tenis no son originales, pues la mayoría de ellos son clones, pero las razones que tiene para comprar este tipo de mercancía es muy poderosa ya que prefiere gastar ese dinero en su familia y los gastos que tiene.

“Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis e 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer es así de sencillo…el 80% de mis tenis son clones, prefiero gastar en eso sabiendo que son clones y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, prefiero tener este tipo de gastos que sí son más fuertes que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis”, dijo Luis Fernando Peña

Para el actor lo más importante es su familia.

Foto: Ig @luisfernandop_mx

Así mismo, el actor que ha participado en múltiples películas, obras de teatro y telenovelas mexicanas reveló que incluso algunos de los tenis que se compra son los que venden en el barrio bravo de Tepito.

“Sí son clones, no me estan viendo la cara, y sí, algunos vienen de Tepito”, reveló Luis Fernando Peña

Sin embargo, el actor también tiene una respuesta para aquellos que seguramente lo van a señalar por comprar piratería, pues asegura que desde muy pequeño él tiene arraigado el ir a comprar cosas a un tianguis e incluso tiene muchos amigos que mantienen a sus familias con ganancias de la venta de productos clones.

“Tengo muchos amigos que son tianguistas, tengo muchos amigos que trabajan de la piratería, amigos que mantienen a su familia en un puesto de tenis clones, o de un puesto de tacos de tripa de un tianguis o un puesto de discos, ellos son personas trabajadoras…” dijo Luis Fernando Peña

Finalmente, el actor asegura que no va a dejar de comprar productores clones solo por las críticas, pues prefiere ahorrar ese dinero y ocuparlo en otras cosas importantes, además también dejó claro que jamás lo verán vestido con ropa fina, pues lo más caro y original que utiliza son sus lociones y eso por que son regalos que personas queridas le han hecho.