¿Kenia Os visitará "La Casa de los Famosos"?, esta es la invitación que le lanzó Wendy

El reality “La Casa de los Famosos” se ha vuelto uno de los más vistos por la audiencia mexicana, pues los dramas que ahí se viven causan mucha polémica; sin embargo, en esta ocasión se volvió tendencia Wendy porque volvió a dar de qué hablar al pedirle a la cantante Kenia Os que los visite y les cante algunas canciones, por lo que las fans de ambas aseguraron que de darse, sería uno de los capítulos más vistos.

Bailó muy eufórica "Toketeo". Foto: "La Casa de los Famosos".

No fue la única vez que se mencionó a Kenia, pues Wendy y Poncho de Nigris reconocieron que son fans de la intérprete de “Malas decisiones”. Lo que más emociona a los fans de Kenia es que existen posibilidades de que suceda, pues Os está al tanto de lo que ocurre en “La Casa de los famosos”.

¿Qué dijo Wendy?

“Por favor Kenia Os ven, comadre… Kenia Os te amamos, es mi patrona, ven aquí, te echas unas cancioncitas para bailar”, aseguró Wendy y a su petición se sumó Apio. En otro clip también se le vio bailando muy emocionada bailar al ritmo de “Toketeo”, de Ghetto Kids, Kenia OS y Malo. En redes sociales ambos videos se han vuelto muy virales.

Wendy se ha vuelto una de las favoritas en el programa y sólo ha sido nominada una vez para salir, muchos creen que no saldrá, pues su carisma le da un toque especial a todas las emisiones, además de que todo lo que hace se vuelve tendencia.

Kenia Os se declara team Wendy

En una transmisión en vivo, Kenia aseguró que aunque no ve los episodios completos llega a ver clips de lo que ocurre, pues le salen en TikTok, “a mí me gusta ver mucho a Wendy, me hace reír mucho, me hace reír demasiado, la amo mucho, a veces sale cantando mis canciones… Ella va a ganar”, aseguró.

Está al tanto de lo que ocurre en el programa. Foto: @keniaos / Instagram.

Es justo por esas palabras que los seguidores de ambas consideran que la idea de que se conozcan en “La Casa de los Famosos” no es tan descabellada y han comenzado una campaña para que Kenia vea a invitación que la integrante de “Las perdidas” le hizo.

