Tunden en redes a Marlon Colmenarez, supuesto novio de Wendy, por "visitarla" en LCDLF México, ¿por presión social?

Una nueva polémica se acaba de desatar entre los fanáticos de Wendy Guevara, quien se encuentra dentro de "La Casa de los famosos México", donde ya se convirtió en la favorita; sin embargo, la nostalgia que siente por recuperar su libertad, sus en vivos para sus seguidores y la melancolía por ver a sus seres queridos se han hecho notar en los últimos días. Pero si hay alguien de quien ha hablado en más de una ocasión es de Marlon Colmenarez, su supuesto novio y que la pone en jaque con Nicola Porcela.

Existen diversos momentos en los que Wendy y Marlon se han convertido en tendencia en redes sociales, como fue el día en el que él llegó en helicóptero a "La Casa de los Famosos" para aventarle decenas de rosas o como la semana pasada que ella le envió un mensaje a través de las cámaras luego de superar la nominación en la que sus fans la salvaron de abandonar el reality. Pero en los últimos días las redes estallaron en contra del también creador de contenido, pues aseguran que está por convertirse en padre.

Ambos han sido relacionados sentimentalmente. (Foto: Captura de pantalla)

Si bien esta noticia representaría un duro golpe a la "perdida" y los fans han pedido que no se acerquen a gritarle con un megáfono lo que está pasando, también ha surgido una supuesta presión social en contra de Marlon Colmenarez, quien ya usó sus redes para posicionarse. Lamentablemente, su decisión de seguir "luchando" por su supuesta novia fue duramente criticada en redes sociales, donde lo atacaron por buscarla cuando su bebé está por nacer.

VIDEO: Marlon llega a LCDLF México y lo tunden en redes

A través de plataformas como TikTok y Twitter se volvió viral un video en el que se observa a Marlon afuera de la casa más famosa del momento para gritarle desde el exterior a la influencer y así demostrarle todo su apoyo; sin embargo, los fans del reality aseguraron que la decisión del también cantante no fue más que una respuesta a la presión social. Por lo que las criticas no se hicieron esperar, en especial porque sólo le llevó pasadores y spray para el cabello.

En los comentarios se leen las fuertes críticas contra Marlon. (Foto: Captura de pantalla)

"Ahí está la chiquis ahí adentro, están armando todo lo de la fiesta de hoy porque hoy hay fiesta. Se ve la luz y todo, pero ya vi que la chiquis está en la sala hablando con Poncho, Emilio y Nicola, pero no le voy a gritar, ella está adentro y no va a escuchar. Te amo, chiquis, pronto te veo", dijo en un video que causó revuelo entre los fans,

Si bien el detalle de ir a "visitar" a Wendy Guevara causó sensación en el pasado, en esta nueva aparición Marlon recibió fuertes críticas por parte de los fanáticos de la influencer y es que aseguraron que lo hizo por presión social y petición de algunos seguidores, y no tanto por sus deseos de mostrarle apoyo a la famosa. Luego de que su video se retomó en distintas plataformas, los internautas dejaron comentarios negativos como:

Así llegó Marlon a LCDLF México. (Foto: Captura de pantalla)

"Fue a fuerzas, obvio", "fue a grabar por obligación", "ya lo hizo nada más para no perder la pensión", "se llama presión social.... Tú sigue tu camino, haz lo que quieras", "el mantenido fue por lo que dijo Paola", "se sintió forzado a ir", "soy capaz de votar por todos los demás con tal que este tipo no se lleve esos millones", "no lo hizo por Wendy pq no le gritó lo hizo para no quedar mal ante sus seguidores" y "mejor que gane Nicola el premio a que se lo quede este vividor".