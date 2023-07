¡Fuerte golpe a Wendy Guevara! Aseguran que su supuesto novio, Marlon Colmenarez va a ser papá

Aseguran que el supuesto novio de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez va a ser papá, el rumor se esparció en redes sociales luego de que un usuario de TikTok identificado como lavtoxica destacara una grabación presuntamente realizada por el influencer donde se ve un ultrasonido.

La grabación al parecer sería tomada de las redes el joven de 25 años, en ella se muestra un clóset lleno de ropa de bebé y un ultrasonido e incluso felicitan al “amigo” de la perdida y a su supuesta novia, quien sería identificada como Angélica Durán Hernández.

Aunque ambos aseveran que sólo tienen una amistad sus seguidores creen que hay algo más Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara podría llorar al salir del reality: aseguran que Marlon podría ser papá

Hasta el momento Marlon no ha confirmado o desmentido la noticia, pero en redes circula una imagen donde afirma que ha estado muy ocupado y pronto se dará tiempo para responder a la polémica. El hecho desató la furia de los seguidores de la influencer, ya que aseveran que por culpa de él Wendy aleja de Nicola Porcella con quien tuvo un flechazo directo desde que comenzó La Casa de los Famosos.

E incluso han pedido que vayan a gritarle a la cantante lo que está pasando con Marlon para que ya no lo espere ni piense en él. Y es que Marlon solo una vez se presentó para aventarle flores a Wendy y la misma influencer le ha preguntado por qué ha estado tan ausente y hasta le ha pedido que vaya a visitarla, lo que provocó que sus compañeros como Poncho De Nigris y Nicola le pidieran que no rogara y que se diera su lugar.

Wendy ha apoyado la carrera de Marlon

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Sin embargo, las amigas de la originaria de León, Guanajuato salieron a su defensa, Evelyn “La Mamita” Hernández hizo un live donde le cuestionaron sobre los rumores del galán de su amiga a lo que respondió tajante que no le interesaba y que no hablaría del tema “la verdad no tiene interés para mi si esa persona tiene un hijo o no, la verdad no me interesa hermanas”, señaló.

“No vayan e incomoden a Wendy a gritarle eso, ¿qué se ganan con decirle eso a Wendy, hermanas? Solamente lo que van a hacer es incomodarla”, advirtió Evelyn.

La misma cuenta de TikTok rescató la declaración de Evelyn donde afirma “ya saliendo se le va a decir”, con lo que aseveran que las mejores amigas de la pérdida están confirmando la situación.