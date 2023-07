"La quiero en mi vida": tras acalorada pelea, Nicola le confiesa sus sentimientos a Wendy, ¿hay romance?

¡Vaya que dieron de qué hablar!, la última fiesta del viernes por la noche dentro de "La Casa de los Famosos México" dejó nuevas polémicas y declaraciones que no pasaron desapercibidas para los fans, quienes desde fuera del programa hicieron tendencia a los supuestos enamorados, Wendy Guevara y Nicola Porcella. Aunque su relación dentro del reality cada vez se fortalece más, en esta ocasión lo que llamó la atención fueron los sentimientos al descubierto por parte del peruano a la influencer.

Durante la celebración de hace unas horas, esta vez con temática disco, los participantes aún restantes del reality sorprendieron al mostrarse más divertidos y alegres que nunca, además de alejados de las discusiones que esta semana se vivieron muy acaloradas; por el contrario, se sinceraron unos a otros. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Nicola Porcella le dijo a Wendy lo que de verdad siente por ella y si habría un romance de por medio.

Con unas copas encima los dos participantes que desde hace semanas han protagonizado un supuesto romance intercambiaron palabras para aclarar la acalorada pelea que protagonizaron este viernes dentro de "La Casa de los Famosos México" y luego de que la influencer nominó al exfutbolista. Ante ello, él decidió confesar que quiere que la famosa siga siendo parte de su vida cuando termine el programa.

"Yo sé que afuera van a decir 'tú y Wendy' y no me importa. Yo la quiero tener, como te quiero. ti (Jorge) siempre en mi vida. Quiero invitarla a Perú, quiero invitarlos a Perú, quiero quedarme acá a vivir y a mí no me importa, la gente puede hablar", dijo.