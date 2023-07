"No la traté bien": Nicola Porcella revela todos los detalles de su relación con Angie Arizaga | VIDEO

El nombre de Nicola Porcella se posicionó en las tendencias del día por una fuerte revelación que hizo dentro de "La Casa de los Famosos México" y que incluye a una de sus ex novias, de quién se limitó a decir "no la traté bien", algo que ha dividido las opiniones entre los fans tanto del exfutbolista como del reality show. A pesar de ello le reiteraron su apoyo y es que además de haberse ganado el cariño del público, también ha llamado la atención que se le ha relacionado sentimentalmente con Wendy Guevara, la favorita del programa.

Nicola Porcella habla sobre su relación con su ex, Angie Arizaga; ¿hubo violencia?

La noche del pasado viernes los integrantes de "La Casa de los Famosos México" realizaron una nueva fiesta en la que las copas de más dejaron algunas peleas como la de Wendy con Apio, pero también otros momentos en los que los participantes abrieron su corazón. Tal fue el caso de Nicola Porcella con Bárbara Torres, a quien le contó todos los detalles de su relación con la modelo de 31 años Angie Arizaga.

Nicola ha sido relacionado emocionalmente con Wendy. (Foto: Archivo)

Mientras los concursantes del cuarto cielo e infierno platicaban sobre sus vidas privada, el supuesto pretendiente de Wendy Guevara recordó que en el 2015 tuvo una relación "muy famosa" y aunque no mencionó el nombre de su ex, no tardó en descubrirse que se trataba de la modelo y es que según contó, él y ella fueron los más famosos de un programa, es decir, en el reality "Esto es Guerra". Pero las cosas no terminaron nada bien y según lo que se sabía, habría existido violencia de por medio de Porcella a Arizaga.

Sin embargo, el famoso no coincide con la versión que se dio a conocer en aquel entonces y contrario a lo que se pensaba, él no la golpeó ni la agredió, aunque reconoció que "no la traté bien". El reciente comentario del también actor ha causado revuelo en las redes y dividido las opiniones, aunque el apoyo de sus fans sigue presente.

"Eramos las dos estrellas del canal. En el 2015 yo tengo una pelea con ella, una discusión fuerte, ella comienza a golpear lo de mi casa y yo le digo: 'carajo, no', pero no le pego, nada", precisó.

Ante la discusión fuerte, Nicola añadió que su expareja llamó a un amigo y le dijo que él le había pegado. Posteriormente, los involucrados grabaron la declaración el momento y "lo vendieron a otro canal". De acuerdo con lo que contó el miembro del "Team Infierno", Angie Arizaga declaró en aquel año que él "la había golpeado, maltratado, la había pateado"; sin embargo, esto no es lo que él recuerda.

"Yo salí a decir yo soy una persona que pesa 90 kilos, le dije, yo no puedo pegarle a una mujer, ahorcarla, patearla y que al día siguiente esté como si nada. O sea, algo tiene que tener. Pero se me vino encima el 'no te creo'. Ahí empezó", continuó.

Luego de reconocer el incidente, Nicola Porcella le dijo a Bárbara Torres que uno de sus mayores errores fue la construcción de su imágen en el reality antes mencionado, pues "era muy agresivo", además que como "era la figura" se sentía con la libertad de "mandar a la mi*rda" a todos. Luego de un tiempo él y su ex regresaron tras ofrecerse disculpas, pero fue aquí cuando el actor detalló que no fue el más caballeroso con la modelo.

Ella es la ex de Nicola. (Foto: Captura de pantalla)

"Yo acepto que no la traté bien, que de repente tuve muchos errores. Nunca le tuve agresión física, pero no la traté bien. Entonces hablamos, nos perdonamos, volví a la televisión (...) y en 2018 ella me termina muy duro, me dice cosas muy fuertes y yo me enteré de muchas cosas que habían pasado. Yo estaba muy mal anímicamente", confesó.