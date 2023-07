¿Mala copa? Wendy Guevara se pelea con Apio, le grita y lo deja llorando | VIDEO

Las polémicas dentro de "La Casa de los Famosos México" no dejan de dar de qué hablar y en esta ocasión las ocurrencias de Wendy Guevara no fueron la razón que puso a todos los espectadores más atentos que nunca, pues contraria a la mujer sonriente y alegre que siempre ha demostrado ser, en esta oportunidad le gritó a su compañero Apio Quijano hasta llevarlo a las lágrimas. Su acción ha dividido las opiniones, aunque los fanáticos de la influencer no han dudado en darle su apoyo en su decisión.

Apio Quijano termina llorando tras reclamos de Wendy Guevara por ser del "barrio bajo

Como cada viernes por la noche, los integrantes del reality show realizaron una reunión en la que las copas de más los llevaron a sincerarse de aspectos íntimos de sus vidas, peor también a lanzar fuertes reclamos entre ellos de lo que han vivido y se han dicho en estas seis semanas de encierro dentro de "La Casa de los Famosos". Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando la influencer de "Las Perdidas" se lanzó contra el cantante, con quien ha forjado una gran amistad.

Mientras la reunión se desarrollaba como cada viernes por la noche, Wendy se acercó al integrante de Kabah para pedirle que aclarara ante ella y las cámaras qué quiso decir al señalar que por ella conoce el "barrio bajo", un comentario que el cantante le habría hecho a la Barby Juárez. "Ella fue y me dijo: 'Oye, que dice que tú eres de bajo mundo'", le reprochó a Apio al tiempo en que la boxeadora estaba presente.

Así se vivió el reclamo de la influencer. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque con intenciones de calmar el acalorado momento la Barby negó haber pronunciado palabra sobre lo anterior, la más querida del reality show no dudó en afirmar que así había sido y que incluso le había señalado que "no se me hace tan buena onda que digan que eres de tan bajo mundo". Por su parte, el intérprete de "La calle de las sirenas" aprovechó para intervenir y reiterarle su cariño a Wendy al asegurar que jamás diría algo así, pero al apuntarla con el dedo, la influencer saltó en su propia defensa.

"No me apuntes, te estoy diciendo lo que me dijo y si no me quieres creer me vale pura v*rga. Como tú quieras", le reclamó con una sonrisa en el rostro.

Tras el incómodo momento, Apio Quijano simplemente se limitó a decir "perfecto, va"; sin embargo, la molestia de Wendy se hizo notar cuando viendo a la cámara le recordó a sus compañeros que la gente sabe quiénes son, quién es real y quien no, además que señaló su nominación con un breve comentario en el que explicó que si este domingo ella es la eliminada del programa, se va como una persona real.

Apio terminó llorando por el reclamo. (Foto: Captura de pantalla)

Una vez que la fiesta concluyó y mientras los participantes se alistaban para dormir se reunieron en el baño, donde Apio Quijano rompió en llanto tras los gritos y reclamos de Wendy Guevara, un momento en el que Sergio Mayer intervino para tranquilizarlo. "No eres tú, es un tema que le pasa. La semana pasada fue con él. No lo tomes a mal, relájate. Sé que de ninguna manera lo hiciste para ofender a nadie y nadie tiene la culpa de las historias de nadie".

Tunden a Wendy en redes por su reacción en cada fiesta

Esta no es la primera vez que las fiestas de los participantes terminan en una discusión acalorada, pues en otras ocasiones Wendy Guevara también ha confrontado a otros compañeros como Nicola Porcela, con quien también tiene una excelente relación. Ante ello, los comentarios negativos en contra de la inflouencer no se han hecho esperar en redes sociales, donde se leen todo tipo de opiniones.

"De qué sirve que Wendy sea tan chida siempre si cada vez que toma se transforma", "Sergio toda la razón. Son pesos de Wendy tanto dolor no lo puede esconder con una sonrisa, según ella se lleva y se aguanta y claramente no es así", "Wendy si puede decir y humillar pero cuando le dicen algo a ella se ofende y no le gusta cuantas veces humilló a Nicola y estuvo risa y risa", "Wendy solo demostró que lo que Apio dijo le dolió ella creía que era amistad sincera y ver que solo experimentaba con ella no fue grato" son algunas de las opiniones en redes.