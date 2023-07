Kim Kardashian, Jennifer Aniston y ahora Ariana Grande, esta es la supuesta maldición de los vestidos de novia de Vera Wang

Muchas personas dejaron de creer en el amor cuando el pasado 17 de julio los rumores sobre el divorcio entre Ariana Grande y Dalton Gomez se hicieron más fuertes; la pareja comenzó su romance en el año 2020 y para el 2021 se casaron en una boda que parecía ser de ensueño y aunque realmente no conocemos las razones por las que este divorcio sucedió, los fans de la cantante aseguran que se debe a la terrible maldición que se ciñe sobre los vestidos de novia de la diseñadora Vera Wang.

Todo esto parece no estar conectado, pero es precisamente uno de esos diseños con los que Ariana caminó hacia el altar hace un par de años, es así como ha cobrado fuerza el rumor donde se asegura que las famosas que usan un vestido de la diseñadora están destinadas a divorciarse de sus parejas poco tiempo después de consumar el matrimonio y aunque parezca supersticioso, hay una serie de coincidencias que reafirman esta teoría.

Las famosas que se han divorciado por culpa de la maldición de Vera Wang

Aunque no lo parezca, en el mundo del espectáculo y la moda existen muchas supersticiones, lo mismo sucede en las bodas ya que, según las tradiciones, hay algunas reglas que no pueden romperse o esto hará que la mala suerte se cuele en el nuevo matrimonio; muchas veces suelen ser coincidencias, pero los fans no han dejado escapar ninguna arista de esta supuesta maldición ya que se ha hecho una recopilación de las famosas cuyos matrimonios se han disuelto y la constante entre ellas es que todas llevaban un vestido diseñado por Vera Wang.

Un ejemplo de ello es el caso de Kim Kardashian, la famosa empresaria optó por usar varios vestidos creados por la reconocida diseñadora Vera Wang para su boda con el jugador de baloncesto Kris Humphries en el año 2011, pero a pesar de que los diseños eran espectaculares, el matrimonio solo duró 72 días antes de firmar el divorcio definitivo.

Otro caso que causó revuelo fue el de Mariah Carey, quien eligió uno de los vestidos de la diseñadora estadounidense para su boda con el empresario Tommy Mottola en 1993 y a pesar de la majestuosidad del vestido y la ceremonia, la pareja se divorció cinco años después.

Es así como varias famosas como Uma Thurman con Ethan Hawke, Heidi Klum y Seal, Jennifer Lopez y Marc Anthony, Hilary Duff y Mike Comrie, Jennifer Anniston y Brad Pitt, Jessica Simpson y Nick Lachey, entre otros, optaron por vestidos de Vera Wang para sus matrimonios y todos esos casos terminaron en divorcio. A esta lista se sumó recientemente Ariana Grande, quien fue vista en Londres sin su anillo de compromiso para después confirmar el divorcio, es así como los fans han afirmado que esto se debió a la maldición de los diseños nupciales.

No todo es mala suerte, también ha famosas con matrimonios sólidos

Poco a poco se ha difundido una superstición sobre los vestidos de Vera Wang, sugiriendo que usar uno de sus diseños en el día de tu boda puede traer una maldición y llevar a un divorcio y si bien los rumores se han centrado en los matrimonios fallidos, la realidad es que existen varios que a pesar de llevar un vestido de la diseñadora, se consideran bastante sólidos y estables.

Por ejemplo, Victoria Beckham se casó con David Beckham en 1999 y siguen juntos hasta la fecha, de manera similar, Cate Blanchett se casó con el director australiano Andrew Upton en 1997, llevando uno de los diseños de la reconocida Vera Wang, y su matrimonio continúa exitosamente, por lo tanto, aunque la superstición persiste, hay parejas famosas que han desafiado esta creencia.

