¿La maldición de Vera Wang? Fans de Ariana Grande culpan a la diseñadora del divorcio de la cantante

Este lunes 17 de julio, el mundo del espectáculo dejó de creer en el amor. Distintos medios reportaron el divorcio de la actriz y cantante, Ariana Grande de su esposo, Dalton Gomez, con quien se casó en una hermosa boda celebrada en 2021. El par de famosos comenzaron su relación en 2020. Tras la noticia, los fans de la intérprete de "Thank you next" recordaron un detalle que pudo haber sido mal augurio para la joven y feliz pareja.

Ariana usaba un vestido de la famosa diseñadora Vera Wang el día de su boda, una sentencia de separación segura, pues existe una leyenda que habla sobre la maldición de usar uno de ellos, ya que ha coincidido que los matrimonios que lo eligen han fracasado hasta el divorcio. Esta leyenda lleva ya varios años; lo sorprendente es que no ha sido una famosa, sino más de diez quienes han utilizado un diseño de la talentosa artista cuyo casamiento no resultó ser un cuento de hadas.

Vera diseñó el vestido de la intérprete de "One last time". Foto: Especial

¿Qué otras famosas han usado vestidos de Vera Wang?

Otra pareja que parecía perfecta era Jennifer Aniston y Brad Pitt. Se casaron en medio del gran amor de sus fans que adoraban su relación; sin embargo, cinco años después la pareja decidió divorciarse luego de una infidelidad por parte del actor con la que sería su siguiente esposa: Angelina Jolie, con quien también se separó.

Asimismo, Kim Kardashian y Kris Humphries, su segundo matrimonio. La empresaria utilizó tres vestidos de Vera Wang y su matrimonio terminó siendo un fraude. Sucedió lo mismo con su hermana Khloé, quien se casó con Lamar Odom, el basquetbolista que conoció tan solo un mes antes de la boda; todo terminó en infidelidades y adicciones.

Jennifer Aniston y Brad Pitt también fueron parte de la "maldición". Foto: AFP

Una pareja más latina que pasó por la misma "maldición" fue Jennifer López y Marc Anthony. Diez años después de su casamiento y con dos hijos en común, se separaron. Por otro lado, Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en una ceremonia en las islas Turcos y Caicos con un vestido de la diseñadora estadounidense; bastaron diez años para que finalizara la unión por problemas de alcoholismo.

¿Quién es Vera Wang?

Foto: Instagram @verawang

Vera Wang es una diseñadora que anteriormente fue fashion editor de Vogue de Estados Unidos, donde trabajó 16 años. Tras su espectacular trayectoria en la revista, fue directora de diseño de Ralph Lauren. Dos años más tarde, en 1990, decidió lanzar su propia marca: Vera Wang.

Fue así que su primera boutique abrió en el lujoso Hotel Carlyle de la Avenida Madison, Nueva York, de inmediato, la firma tuvo éxito. Aunque la marca se centró en vestidos de novia, después sus colecciones se expandieron para ofrecer piezas de gala, por ello a vestido a innumerables famosas, como Ariana Grande, Michelle Obama, Khloe Kardashian, Hilary Duff o Alicia Keys, entre muchas otras.

SIGUE LEYENDO

¿Pacto con el diablo? Así de joven luce la diseñadora Vera Wang a sus 70 años: FOTOS