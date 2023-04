Ariana Grande contesta a las críticas sobre su cambio físico: "Era mi versión menos saludable"

Ariana Grande rompió el silencio y contestó a las críticas que varios usuarios de redes sociales y medios de comunicación hicieron sobre su cambio físico, pues hace unos días apareció con luciendo más delgada, por lo que comenzaron las opiniones sobre su cuerpo. La cantante fue víctima de varios comentarios, desde aquellos que asumían que tenía algún desorden alimenticio, hasta comparaciones con imágenes de ella en el pasado; por esa razón decidió sincerarse con sus fanáticos y hablar sobre el "body shaming" que están ejerciendo en su contra.

Este martes 11 de abril, la intérprete de "Thank u, next" subió un video en TikTok en el que se mostró sin filtros o maquillaje, esto para hablar con sus fanáticos y dar un importante mensaje sobre los comentarios que han hecho en su contra después de que se dieran a conocer una imágenes en las que luce muy delgada. “No hago esto a menudo, porque no soy buena en esto no me gusta", expresó la también actriz que indicó que sabe lo que se está diciendo de ella, por lo que pidió que sean amables con sus mensajes, no sólo hacia ella, sino también a otras personas.

“Quiero hablar de las preocupaciones de ustedes sobre mi cuerpo… Creo que deberíamos ser más amables y no sentirnos tan cómodos cuando hablamos de los cuerpos de la gente sin importar nada. Si crees que decir algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy… simplemente no deberíamos hacerlo”, destacó en su discursó la protagonista de "Sam y Cat".

Ariana Grande se sincera y habla sobre las críticas en su contra

La cantante, de 29 años, explicó que así como hay diferentes tipos de belleza, también hay formas de lucir saludable, pues resaltó que desde hace algún tiempo la han comparado con su versión de años pasados, sin embargo, pocos conocen que en aquel momento ella estaba realmente mal, ya que consumía antidepresivos y debía alcohol, por lo que consideró esa etapa como una de las más bajas de su vida.

“Sé personalmente que el físico con el que han comparando mi cuerpo actual, era mi versión menos saludable… Consumía muchos antidepresivos y los ingería bebiendo; comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la forma en que ustedes consideran que estaba saludable, pero que de hecho no era mi salud… Ser saludable puede verse diferente”, recalcó Ariana Grande.

Ariana Grande aseguró que hay diferentes formas de verse saludable IG @arianagrande

"Nunca sabemos por lo que está atravesando una persona. Así que incluso si vienes con amor y preocupación, esa persona está probablemente trabajando en ello o tiene un sistema de apoyo que la está ayudando a lidiar con ello. Nunca lo sabemos, así que sean amables unos con otros y con ustedes mismos”, dijo la intérprete de "Side to Side" y "God is a woman", quien insistió en cuidar los comentarios que se le hacen a los otros.

Por último, Ariana Grande aprovechó para mandar un mensaje en el que resaltó que las personas son bellas a pesar de su aspecto físico: "Les mando mucho amor, creo que son hermosos, sin importar por lo que estén pasando, sin importar su peso, o qué tipo de maquillaje usan, sin importar qué procedimientos estéticos tengan o no tengan o lo que sea. Creo que son hermosos y quería compartir algunos sentimientos y enviarles mucho amor”, finalizó la actriz y cantante.

Ariana Grande fue duramente criticada por lucir más delgada Foto: Captura de pantalla

