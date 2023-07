"Lo tiene escondido la pin&#* vieja": Enrique Guzmán asegura que Apolo es su nieto

Tras darse a conocer que supuestamente Luis Enrique Guzmán no es padre biológico de Apolo, fue Enrique Guzmán quien por fin habló de la polémica en la que se vio involucrado su hijo. En un encuentro con los medios de comunicación, el cantante de rock and roll aseguró que el pequeño es su nieto y que lo está buscando, ya que su madre Mayela Laguna lo tiene escondido. Después de estas declaraciones, la empresaria mandó un comunicado en el que se defendió del intérprete de 80 años.

Enrique Guzmán asegura que Mayela Laguna tiene escondido a su nieto

Hace unos días, el cantante de "Acompáñame" se encontró con la prensa en el aeropuerto y ofreció una breve entrevista en la que dio sus primeras declaraciones después de que su hijo con Silvia Pinal comunicara que Apolo presuntamente no es su hijo biológico. El artista destacó que hasta el momento, la madre del menor no les deja verlo, por lo que lo está buscando, pues el niño ha crecido tres años como parte de su familia.

"La señora está escondida y el niño también. No los encontramos. Yo lo estoy buscando. Después de tres años de ser mi nieto, pues es mi nieto, pero me lo tiene escondido la pinc&# vieja, perdón por la palabra", destacó con un medio de comunicación Enrique Guzmán, quien despotricó contra la exesposa de su hijo, ya que también indicó que Laguna trató de engañar a la familia para tener acceso a la fortuna de la primera actriz Silvia Pinal.

"Esta señora se sintió que podría heredar dinero de Doña Silvia supongo yo se inventó el gran... no sé cómo decirle, ¿crimen?. Que poca mad$&, es lo único que puedo decir", sentenció el intérprete de rock and roll, quien finalmente habló con sinceridad sobre la polémica en la que está involucrado Luis Enrique Guzmán, el cual aseguró que su hijo con Mayela Laguna no es de él, no obstante, la empresaria lo contradijo e iniciará un juicio en su contra.

Enrique Guzmán asegura que Mayela Laguna esconde a su nieto Foto: Archivo

Mayela Laguna desmiente a Enrique Guzmán

Después de que el cantante, de 80 años, diera estas declaraciones, Laguna envió un comunicado en el que desmintió que esté escondiendo a su hijo, y que por el contrario la familia Pinal-Guzmán saben dónde los pueden encontrar. "Manifestó (Enrique Guzmán) que yo había escondido a mi hijo y, por tanto, no le permito acercarse a él. Dicha manifestación es totalmente falsa y no tiene sustento alguno", destacó la empresaria en un extenso comunicado.

En tanto, aseguró que el exesposo de Silvia Pinal no ha intentado comunicarse para ver a Apolo, tal y como él había indicado a los medios. "Contrario a lo que manifiesta el señor Guzmán, he de manifestar que él no ha mostrado ningún tipo de interés para contactar a su nieto, cuando él sabe dónde contactarme y dónde buscarme para tal fin, sin embargo, al día de hoy no ha tenido acercamiento alguno, lo que hace que las declaraciones hechas, carezcan de cualquier sustento".

Mayela Laguna niega que esté escondiendo al menor FB @mayelosisss

"Asimismo, resultan inverosímiles y carentes de susto, las declaraciones referentes a algún interés por parte mía, respecto de los bienes de la familia Pinal, puesto que nunca he mostrado ningún interés por hacerme de ningún tipo de bien, que a mi no me corresponde; lo que da cuenta la mala fe con la que se está conduciendo el señor Guzmán, cuando éste podría ser puente de entendimiento entre su hijo y yo”, destacó ante las acusaciones sobre que intentaba acceder a la herencia de la protagonista de "Viridiana".

Finalmente, después de que el cantante hiciera algunos comentarios despectivos en su contra, Mayela pidió a la celebridad que hablé con respeto o irá ante las autoridades correspondientes a poner una demanda por sus declaraciones misóginas y difamatorias.

