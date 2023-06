Mayela Laguna acusa a la familia Pinal de “mandar a matar gente”

La familia de Silvia Pinal nuevamente se encuentra en medio de la polémica debido a que Mayela Laguna, exesposa de Luis Enrique Guzmán, acusara a la dinastía de “mandar a matar gente”. En una entrevista para un medio de comunicación digital, la mamá de Apolo reveló que debido a que tenían mucho poder sentía miedo de lo que le pudiera pasar, además señaló que también había sido víctima de violencia por parte del hijo de la primera actriz.

Después de que se revelara que Apolo presuntamente no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, se han revivido todas las polémicas en las que se ha involucrado a la ex pareja. Es por era razón que varios medios revivieron una entrevista en el que Mayela aseguró que tenía miedo de lo que podría hacerle la familia Pinal debido a que, según declaró, han mandado matar gente, algo que causó mucha controversia en su momento y que hoy nuevamente sale a la luz.

"Esta familia está cabrona, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé si es miedo, sí imponen, es mucha más poderosa que yo, pelear contra ellos sí me da miedo", declaró en 2022 la exesposa de Guzmán al medio de comunicación Espectáculos CDMX, que volvió a lanzar la entrevista tras darse a conocer que nuevamente tiene problemas con la dinastía que formó la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Mayela Laguna le teme a la familia de su ex Luis Enrique Guzmán

En aquel entonces, Laguna se había peleado con su entonces esposo debido a que no le permitía ver a su hijo Apolo, pues estaban en un proceso de separación y el único integrante de varón de las Pinal estaba pensando quedarse con la custodia. "No me dejaron verlo 12 días, para mí fue algo muy cabr&%, no podía ni habla por teléfono con él, simplemente se lo llevó, ya estuve a punto de (hablar para) que fuera alerta Amber; no sabía dónde estaba mi hijo", contó la empresaria.

Mayela Laguna reveló que Luis Enrique Guzmán la violentó durante la relación Foto: Especial

En tanto, en aquella conversación también destacó que había sufrido violencia en la relación por parte de Luis Enrique, sin embargo, no dio muchos detalles al respecto debido a que tenía miedo de que le hicieran algo a su pequeño de 4 años. “A mí nadie me corrió, yo me fui, no sé que hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia", dijo Mayela, quien destacó que no contaría las agresiones porque no quería perder a su hijo.

Después de este escándalo, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se reconciliaron y volvieron a estar juntos, no obstante, siguieron en el ojo del huracán con polémicas como el robo de pertenencias a Silvia Pinal. Ahora vuelven a acaparar la atención de los medios después de que el hijo de la protagonista de "Viridiana" le hiciera una prueba de ADN a Apolo y que el resultado revelara que no es su primogénito, por su parte la empresaria aseguró que no hay certeza del documento por lo que apelará.

La pareja ha protagonizado diferentes polémicas Foto: Especial

