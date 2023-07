¿Barbie u Oppenheimer? Esto es lo que algunas estrellas de cine elegirán

Dos producciones señaladas como las más importantes de este verano cinematográfico se estrenarán en el mismo día, haciendo que los cinéfilos se debatan sobre cuál de las dos verán primero.

Tanto "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan, como "Barbie", de Greta Gerwig, llegarán a las salas de cine de todo el mundo el próximo 20 de julio, y millones de aficionados al cine aún se encuentran decidiendo cuál de los dos largometrajes verán primero.

“Obviamente, debes ver ‘Oppenheimer’ primero y luego debes limpiar tu paladar con ‘Barbie’.

“¿Por qué me deprimiría en mi fin de semana? ‘Oppenheimer’ es sobre la bomba atómica, la gente va a morir, pero yo quiero terminar mi fin de semana con mimosas, bebidas y cocteles después de ver ‘Barbie’, no quiero deprimirme. Aunque mientras vean ‘Barbie’, no me importa”, señaló en entrevista con The Hollywood Reporter Issa Rae, quien interpreta a la presidenta Barbie en la cinta de Gerwig.

La actriz Issa Rae señaló que verá primero "Oppenheimer". Foto: Captura de pantalla

Un espectador un poco más neutral, quien estrena otro blockbuster durante este fin de semana, señala que es una ocasión especial en la que los fanáticos del cine pueden tener una tarde cinéfila que se da pocas veces en la actualidad.

“Lo que es grandioso es que puedes ver las dos durante el fin de semana. Todavía no lo decido, pero probablemente vea primero ‘Oppenheimer’ y luego ‘Barbie’. Creo que iré el viernes, con una pequeña audiencia, y luego veré también ‘Barbie’.

“Solía planear mis días y si tengo que ir al cine durante toda la jornada, eso siempre me va a gustar”, señaló Tom Cruise, quien protagoniza Misión Imposible, sobre los estrenos.

Tanto “Barbie” como “Oppenheimer” se estrenarán el próximo 20 de julio en decenas de salas de todo el país.