Shakira y Hamilton volvieron a pasar la noche de fiesta en Londres

Los rumores de que Shakira y Lewis Hamilton están en una relación continúan debido a que recientemente se les vio en Londres, Inglaterra. De acuerdo a un medio británico, la cantante de "Te Felicito" y el piloto de Fórmula 1 se fueron de fiesta a un centro nocturno de la capital, en donde pasaron el rato. Esta no es la primera vez que los famosos celebran juntos, por lo que siguen las sospechas de que están teniendo un romance.

El fin de semana, la intérprete de 46 años acudió al Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó en la pista de Silverstone, robándose todas las miradas debido a que desde hace algunos meses se especula que tiene una relación con el corredor de Mercedes. Algunos afirman que Shak, como le dicen de cariño a la artista, ha sido el "amuleto de la suerte" para el británico, debido a que su presencia ha coincidido con sus últimas llegadas al podio.

Shakira fue a la carrera de Gran Bretaña IG @shakira

Shakira y Hamilton se van de fiesta

De acuerdo al The Sun, unos testigos vieron que Shakira y Hamilton se fueron de fiesta al club nocturno Tape en Londres en donde habrían estado hasta altas horas de la madrugada. "Parecía que la pareja se estaba divirtiendo mucho en una mesa VIP en el club", dijo una persona que supuestamente vio a las celebridades en el lugar, en la que festejaron el logro del domingo del piloto, quien ha tenido una buena racha.

La intérprete de "Copa Vacía" se le vio "enfrascada en una conversación con Lewis, así como con varios otros miembros de su séquito" que se encontraban en el lugar. " (Shakira) parecía estar pasándolo muy bien y estaba bailando cerca de la mesa donde había estado sentada con Lewis", destacó la fuente, quien también señaló que a pesar de que estaba pasando un buen momento, la artista tuvo que irse por la madrugada.

Reportan que Hamilton salió de fiesta con Shakira IG @lewishamilton

"Shakira dio por terminada la noche alrededor de las 3:30 de la mañana y un chofer la recogió y la llevó de regreso al Hotel Café Royal (...) Lewis aguantó más y se quedó en la discoteca hasta las 6 de la mañana y se fue al hotel The Rosewood", contó el testigo, quien dijo a The Sun que estaban "muy amigables" entre ellos, por lo que se reavivaron los rumores de un supuesto romance, del que no han querido hablar ninguno de los dos.

En tanto, la cantante de "Antología" ha dejado ver en sus cuentas oficiales como Instagram que está en Londres para trabajar en nueva música, ya que subió una serie de fotos en los que se le ve con David Stewart, conocido por su trabajo con la banda de new wave Eurythmics, y en un estudio de grabación. "Hora de estudio en Londres @nicolasgerardin", escribió en la última imagen que subió el 12 de julio.