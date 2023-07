VIDEO: acusan a integrantes de LCDLFM de comentarios machistas y Wendy interviene "¿Yo soy hombre o mujer para ustedes?"

La Casa de los Famosos México vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, por un tema que ha causado controversia desde hace varios días en el reality, el machismo, pues algunos de sus integrantes han sido acusados de tener conductas de "discriminación" para con las mujeres, así que Wendy Guevara dio su punto de vista y lanzó una pregunta que dejó a todos pensando: "¿Yo soy hombre o mujer para ustedes?"

Wendy interviene ante el tema del machismo en LCDLF

Este viernes en LCDFM se vivió una noche diferente, pues como cada semana los integrantes disfrutaron de una convivencia, ahora con el tema de lucha libre, sin embargo, no todo fue diversión, pues los ánimos se "calentaron" luego de las declaraciones de "La Barby Juárez", esto debido a que la boxeadora afirmó que la nominaron por ser mujer, y que algo similar pasa en el mundo del boxeo, donde se ha sentido discriminada.

La pugilista, de 43 años, también confesó que no quería llevarse con los nombres de la casa, pues es algo que no le gusta, a lo que Guevara respondió, pues se sabe que es una de las integrantes que mejor se lleva con los caballeros del reality; y de hecho la influencer no se limitó y afirmó que las acusaciones de machismo podrían estar usándose negativamente como una forma de victimizarse.

"Se me hace una estupidez, porque en qué termino quedó yo para ustedes, en el de hombre o de mujer, yo también podría decir el día que me nominen, 'todos me atacan a mí porque son trans'", además explicó que efectivamente se lleva mejor con los hombres que con las mujeres, y no por eso las demás tengan que hacerlo, en respuesta a Barby.

En otra conversación con sus compañeros del team infierno, Wendy explicó que cuando cada uno de los integrantes firmó el contrato para entrar a La Casa de los Famosos México, sabían que iban a exponer su vida, no para victimizarse. Momento en el que también Apio metió al tema a Bárbara Torres, que ha sido polémica por declarar que su estado emocional tiene qué ver con la menopausia.

"Si ese elemento está usando ella, que está usando la menopausia y la edad como algo en su contra, y que siempre lo canta, cada quien está usando las herramientas que cree que la pueden ayudar", dijo Apio Quijano, que recibió la respuesta de Poncho de Nigris, quien aseguró que es una "estrategia barata", ya que se están haciendo las víctimas para que las televidentes y fans las salven.

Por su parte, Wendy Guevara recalcó que el tema de la violencia contra la mujer es muy delicado, y que la gente no es tonta, por lo que no será bien visto que utilicen esos argumentos en el reality, pues se trata de una competencia: "Aquí venimos a competir, a sacar personas, personalidades, no géneros, yo respeto a la mujer, porque vengo de mi santa madre, la amo, y es la última vez que toco el tema", sentenció la guanajuatense.

Los integrantes de LCDLFM seguirán dando de qué hablar, y sin duda Guevara se sigue posicionando como una de las favoritas para ganar el reality, pues cada vez hay más personas apoyándola, demostrando que tiene una personalidad auténtica, y que no tiene miedo al qué dirán, pues no duda en abrirse y revelar lo que piensa y siente.

