¿Están enamorados? Maryfer Centeno analiza el beso de Wendy Guevara a Nicola Porcella

La Casa de los Famoso México y sus integrantes siguen dando mucho de qué hablar, sobre todo Wendy Guevara y Nicola Porcella, a quienes se les ha visto muy unidos y teniendo muchas interacciones. Hace unos días la influencer le dio un beso al actor peruano, y las imágenes se hicieron virales, por lo que la experta en lenguaje corporal, MaryFer Centeno analizó el momento para saber si están enamorados.

Maryfer Centeno analiza el beso de Wendy a Nicola

Desde hace varios días las muestras de cariño entre los participantes se han vuelto más evidentes, y aunque ya se habían dado un pequeño besos "de piquito", esta vez Wendy sorprendió a Nicola y a sus compañeros. Mientras estaban en el baño y la influencer le ponía una mascarilla a su compañero se le acercó y le dio un beso en la boca, lo que provocó risas de Bárbara Torres y Emilio Osorio, que se encontraban con ellos.

Wendy y Nicola se han mostrado muy coquetos. Foto: IG @lacasafamososmx

Luego de que el video se hiciera viral, y fuera compartido en plataformas como Instagram, Twitter y Youtube, la grafóloga y experta en lenguaje corporal compartió un clip con su análisis: "¿Qué pasó entre Wendy y Nicola? A ver, la cabeza dice donde racionalmente tienes que estar, pero los piecitos indican donde realmente quieres estar, si te gusta alguien tus pies van a buscar a esa persona", explicó Maryfer.

"Se hace ligeramente hacia atrás de forma instintiva, en mi pueblo hay una frase muy común que dice 'me asusta, pero me gusta', por qué, porque aunque aquí se hace para atrás, incluso de una forma brusca y vertiginosa, todos los movimientos son muy suaves, son de cariño, y después vuelve a acercarse hacia Wendy", comentó Centeno.

La también creadora de contenido, afirma que la respuesta de Nicola no fue de enojo, y que por el contrario se lo tomó de buena forma, ya que aunque se alejó repentinamente, volvió a acercarse a Wendy y están contento: "Si algo no me gusta, yo no me acerco a esa persona, llega se acerca, parece ser que está sonriendo (...) yo veo una ligera risita, como que se lo ha tomado a broma".

MaryFer también analizó la reacción de la influencer que ganó fama como una de "las perdidas", de quien dijo se mostró feliz y hasta sonrojada: "Wendy está tan contenta que hasta se nos puso roja, él está impactado, pero una vez más, los pies buscan a Wendy (...) a mi me parece que indiferente no le es para nada, por qué están tan juntitos todo el tiempo, cuando te gusta alguien buscas cualquier pretexto para que esa persona esté cerca de ti".

