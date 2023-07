Celia Lora recibe beso de Johnny Depp y despierta la envidia: "Así se ve la felicidad"

Celia Lora sorprendió a sus millones de fanáticos al compartir en sus redes sociales una serie de fotos junto al actor Johnny Depp. La modelo y celebridad de internet presumió que no sólo pudo convivir con el actor de Hollywood, sino hasta tuvo la suerte de recibir un beso y un abrazo, por lo que describió este momento como uno de los más felices. Las imágenes provocaron "envidia" entre sus seguidores, quienes le dejaron cientos de comentarios en su publicación.

La hija de Alex Lora compartió en sus redes sociales como Facebook que recientemente viajó a Europa. Una de sus paradas fue Francia, en donde además de visitar los lugares más emblemáticos de Paris, también fue al concierto de Hollywood Vampires, banda creada por el protagonista de "Piratas del Caribe" y sus amigos Alice Cooper y Joe Perry, con los que desde 2015 le ha rendido tributo a estrellas fallecidas del rock.

Celia Lora viaja a Paris para el concierto de Hollywood Vampires FB @CELIALORAOFFICIAL

Así fue el beso que Johnny Depp le dio a Celia Lora

La modelo, que destaca ha sido nombrada como "la reina de OnlyFans", publicó las imágenes de su encuentro con la banda de rock. En la primera se encuentra posando con todos los integrantes, sin embargo, la segunda de las fotos fue la que desató la envidia de los millones de fanáticos, ya que se observa cómo Johnny Depp se acercó para darle un beso en la mejilla, acción que provocó una gran sonrisa en Celia, quien se ve que estaba disfrutando el momento con uno de sus ídolos.

"So. This is how happiness looks like @johnnydepp" (Entonces. Así se ve la felicidad @johnnydepp), escribió la celebridad de internet, quien se le observa muy sonriente, mientras que el protagonista de películas de Hollywood y cantante se acercó para darle un beso. La hija del cantante de El Tri mostró que es una fanática de Depp, pues viajó hasta el país europeo para poder disfrutar de uno de sus shows.

Johnny Depp le dio un beso a Celia Lora FB @CELIALORAOFFICIAL

En tanto, en los comentarios se observan algunos en los que dicen que la envidian por tener la oportunidad de estar tan cerca de la estrella de "El joven manos de Tijera". "Suertuda! Te envidio", "Te invito a su isla? me llevan?", "Yo digo que es Keny", "Que lujo de foto" y "Suertudota", son algunos de los mensajes de sus seguidores en la plataforma de Meta, en donde alcanzó los los cientos de "likes" y comentarios.

En tanto, Johnny Depp está retomando su carrera como cantante después de que en 2022 tuviera una intensa batalla legal en contra de su exesposa, Amber Heard, a quien le ganó el juicio por difamación, por lo que tuvo que pagarle millones de dólares. De acuerdo a fuentes cercanas, la actriz de "Aquaman", saldó su deuda y el actor de "La leyenda del jinete sin cabeza" ya lo gastó para apoyar a diferentes instituciones.