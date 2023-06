La película en Netflix que costó 150 millones de dólares y te atrapará con su intensidad en cada escena

Dentro de Netflix existen producciones de elevado nivel, muchas de ellas por su destacado reparto, otras por su inversión millonaria, pero en el caso de la cinta "Escuadrón 6" ambas cosas se fusionan. Se trata de una película de acción y comedia dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds, misma que tiene una inversión de 150 millones de dólares, lo cual hace a esta cinta producida por Skydance Media una de las más caras en la plataforma.

La trama de este filme sigue a seis individuos aparentemente desconectados que son elegidos por una misteriosa organización para formar un equipo y realizar una misión de alto riesgo. Cada miembro del equipo tiene un conjunto único de habilidades y antecedentes, y juntos forman el "Escuadrón 6".

Una trama llena de adrenalina

El líder del grupo es One (encarnado por Ryan Reynolds), un carismático y hábil conductor de vehículos. Junto a él están Five (a quien le da vida por Adria Arjona), una experta en parkour; Two (interpretado por Manuel Garcia-Rulfo), un francotirador exmilitar; Three (representado por Ben Hardy), un experto en disfraces y artes marciales; Four (interpretado por Melanie Laurent), una astuta espía; y Six (interpretado por Dave Franco), un experto en explosivos.

El objetivo del equipo es desmantelar una poderosa organización criminal que opera a nivel global y representa una amenaza para la paz mundial. A medida que el Escuadrón 6 se enfrenta a situaciones peligrosas y luchan contra enemigos formidables, descubren que no todo es lo que parece y que la organización que los reclutó podría tener sus propios intereses ocultos.

Se filmó alrededor del mundo

La película combina acción trepidante, secuencias de combate emocionantes y humor sarcástico y a medida que el equipo se une y enfrenta desafíos cada vez mayores, también deben confiar el uno en el otro y descubrir quiénes son en realidad.

Este filme tiene una millonaria inversión, especialmente debido a que se filmó en diferentes ubicaciones de todo el mundo, incluyendo Italia, Hungría y Abu Dhabi, lo que permitió capturar una variedad de paisajes y escenarios para las escenas de acción.

El largometraje actualmente disponible en la plataforma de logo rojo recibió críticas mixtas por parte de la audiencia y los críticos de cine. Mientras que algunos elogiaron la acción y el carisma de Ryan Reynolds, otros consideraron que la película carecía de originalidad en su trama y que su estilo visual era excesivo. A pesar de las críticas, la película fue bien recibida por el público y obtuvo un buen desempeño en taquilla.

