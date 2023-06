Andrés García: sale a la luz su testamento, incluye a sus exparejas, a Palazuelos y dejó fuera a uno de sus hijos

La polémica con respecto al testamento de Andrés García no ha parado, y ahora salió a la luz el documento que incluye como herederos a sus exparejas, su primer esposa y madre de sus hijos, y la señora Margarita Portillo, además, al actor Roberto Palazuelos, sin embargo, destaca que dejó fuera a uno de sus hijos. El famoso histrión falleció el pasado 4 de abril, y hasta el momento existen muchas dudas acerca de quién se quedará con sus bienes.

Tras separarse de Sandra Vale, el actor de cine y telenovelas, tuvo tres esposas. En 1974, se casó con Fernanda Ampudia, relación de la que nació la actriz y conductora Andrea García. En 1980, García se unió a Sonia Infante, sobrina del reconocido actor del Cine de Oro, Pedro Infante, de quien se divorció 12 años después. Finalmente, en el año 2013, se casó con Margarita, de quien se separó en 2018 y luego regresaron hasta el día de su muerte.

Testamento de Andrés García sale a la luz

En el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, liderado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, se dio a conocer el documento que habría sido firmado por García, en el año 2019, en pleno uso de sus facultades mentales, en el que incluyó como parte de sus herederos a su exesposa, Sandra Vale, dos de sus hijos, su hermana y a su actual pareja, Margarita Portillo.

El testamento que obtuvo en el programa de espectáculos tiene fecha de julio del año 2019, y en él se estipula como sus únicos herederos a Margarita Portillo Castrejón, su última pareja, a su hermana Rosa María García García, el actor Roberto Palazuelos, a su primer esposa Sandra Vale y sus hijos Andrés García Vale y Leonardo García Vale, sin embargo, destaca que dejó fuera a su hija Andrea, con quien estaba en malos términos desde hace varios años.

Sin embargo, este documento no sería el último documento firmando por el actor, pues habría otro testamento que sería el que se abriría en próximos meses, en el que ya no están sus hijos, ni Palazuelos, y sólo habría dejado como herederos a su hermana, su esposa y el hijo de esta, algo que podría ser invalidado, pues de acuerdo a Leonardo García, el matrimonio de su padre con Portillo no sería legal.

De acuerdo con el hijo de Andrés, y confirmando lo que ya había dado a conocer el famoso actor de "Muchachitas", todos los enlaces después de su primer matrimonio serían anulados, pues nunca se divorció de Vale, a quien el famoso actor nacido en República Dominicana habría dejado en vida un departamento, que se verá legalmente sí se queda o no con su propiedad, pues de acuerdo a Gustavo Adolfo y su equipo, el último testamento será impugnado.