Leonardo García afirma que matrimonio de Andrés García y Margarita Portillo sería nulo por esta razón

La polémica con respecto al testamento de Andrés García no ha parado, y ahora es Leonardo García quien afirma que el matrimonio de su padre con Margarita Portillo sería nulo por una importante razón. En una plática con un programa de espectáculos, luego de develar un busto en homenaje al actor que falleció el pasado 4 de abril, su hijo sorprendió al confirmar lo que anteriormente ya había revelado Roberto Palazuelos.

Con motivo del cumpleaños de Andrés García, se develó en Acapulco con busto, evento al que asistió Leonardo y su mamá, la señora Sandra Vale, además de funcionarios públicos del puerto y la actriz Michelle Vieth, sin embargo, la gran ausente fue la viuda del actor, que recientemente lanzó un comunicado en el que aseguró que tanto ella como su familia han recibido ataques, por lo que hará declaraciones a través de sus abogados cuando sea necesario.

Leonardo develó el busto de su padre en Acapulco. Foto: IG @leonardogarciaof

Leonardo habló en exclusiva con el programa de espectáculos "Chisme No Like", conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, y fue donde confirmó que el matrimonio de su padre con Portillo es nulo. Lo anterior debido a que el galán de cine y telenovelas nunca se divorció de la madre de sus hijos, razón por la que sus posteriores enlaces no tendrían validez.

Matrimonio de Andrés García y Margarita Portillo sería nulo

"Nunca se divorciaron, mi papá y mi mamá, o sea esto ya está... lo acaban de re checar, ellos nunca se divorciaron, estuvieron casados por bienes mancomunados, ya es decisión de mi mamá qué quiere hacer, pero yo sí se que no hay testimonio de que ellos se divorciaron, entonces si nunca se divorciaron, el disque matrimonio de Margarita será nulo porque no te puedes casar con un hombre que ya se pudo haber casado, lo sabemos cualquier persona", declaró García.

Tras separarse de Sandra Vale, tuvo tres esposas. En 1974, se casó con Fernanda Ampudia, relación de la que nació la actriz y conductora Andrea García. En 1980, García se unió a Sonia Infante, sobrina del reconocido actor del Cine de Oro, Pedro Infante, de quién se divorció 12 años después. Finalmente, en el año 2013, se casó con Margarita Portillo, de quien se separó en 2018 y luego regresaron hasta el día de su muerte.

Sin embargo, de acuerdo a lo declarado por Leonardo y confirmando lo que ya había dado a conocer Roberto Palazuelos, todos los enlaces después de su primer matrimonio serían anulados, pues nunca se divorció de Vale, quien es madre también de Andrés García Jr, y a quien el famoso actor nacido en República Dominicana habría dejado en vida un departamento, que se verá legalmente sí se queda o no.

¿Quién es Sandra Vale, primera esposa de Andrés García?

Sandra Vale es una mujer de origen estadounidense con quien Andrés García se casó en 1967, apenas una semana después de haberla conocido, y estuvieron juntos por 7 años, fruto de su relación nacieron Andrés Jr. y Leonardo.

"Aunque hace más de 40 años que ya no estamos casados y he tenido cuatro matrimonios, o no sé cuántos después de ella, como no tiene quién la ayude, entonces le dije [a Palazuelos]: 'Vas a tener que administrar tú y hacer que cumplan Andresito y Leonardo, de que en lugar de darles un 20 por ciento, les doy un 15 por ciento, y le quito un 5 por ciento a cada uno para que le quede un 10 por ciento a su mamá'", explicó el actor en una entrevista.