Margarita Portillo asegura que no tocará más el tema del estamento de Andrés García hasta que éste sea leído

Desde los últimos años de su vida y después de su muerte, Andrés García se convirtió en uno de los temas de la farándula, pues hubo todo tipo de cosas a si alrededor; ahora el tema central es el futuro de sus bienes y la lectura de su testamento. En este sentido se ha consultado a su viuda, Margarita Portillo, quien ha respondido hasta el cansancio, pero parece que ahora lo hará hasta que todo quede resuelto.

A través de un comunicado, la ex pareja del actor aseguró que gracias a los comentarios maliciosos que se han realizado desde las redes sociales y la prensa rosa decidió mantenerse alejada hasta el momento señalado, pues señaló que existen malas intenciones de parte de "ciertos individuos" que sólo buscan perjudicarla de manera "cobarde".

"Después de la lamentable muerte de mi ESPOSO, el Sr. Andrés García García, he recibido innumerables llamadas con solicitudes de su parte, con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento y herencia que dejó mi MARIDO y, sobre todo, cuál es mi postura respecto a la información que circula en redes sociales, comentarios, suposiciones, rumores y aseveraciones que existen al respecto.

Comunicado de Margarita Portillo (Foto: IG @andresgarciatvoficial)

Por otro lado y con mucha tristeza les digo que también he visto en diversas redes sociales y medios de comunicación ataques y calumnias inmerecidos e infundados hacia mi, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo. De todo eso que se dice, no voy a entrar en complicaciones, porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que sólo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde. Por lo cual, en el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes", se puede leer en la misiva de Margarita Portillo, quien pidió respeto a su decidió.

Develan busto de Andrés García en Acapulco, Guerrero

Este miércoles 24 de mayo el actor Andrés García, quien cumpliría 82 años de edad, fue homenajeado desde su tierra Acapulco, Guerrero, a través de un busto. En el evento estuvieron presentes amigos y familiares (Leonardo García y Sandra Vale) del ex galán de cine y televisión. La gran ausente fue Margarita Portillo.

Con apoyo de las autoridades del Ayuntamiento, cada uno de los personajes cercanos al histrión dieron unas cuantas palabras para recordar su legado. Sobre el "famoso testamento" mencionó que es menester que lo "abran primero", pues desconoce cuál fue la última voluntad de su padre, aunque él está de acuerdo con respetar lo que haya decidido.