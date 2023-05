VIDEO | A un mes de su muerte, Margarita Portillo llora a Andrés García y revela una de sus serenatas

El tiempo pasa muy rápido casi para cualquier persona, menos para esas que añoran volver a vivir un momento especial a lado de la persona que más extrañan. Para esos seres humanos, el tiempo es tan lento que duele cada minuto que avanza. Así es como Margarita Portillo, viuda de Andrés García, vive el día a día, con dolor y la pena de no tener más a su pareja del alma.

A través de un video que se colocó en la cuenta oficial de YouTube del actor, Margarita manifestó sus emociones en torno a cumplirse un mes de la partida de Andrés García. Con lágrimas y la voz entrecortada, Portillo confesó que es muy difícil para ella no tenerle cerca, aunque agradece haber estado ahí para él y pensar que el actor está en un sitio mejor ahora.

Margarita recuerda a su amado Andrés

Fue el pasado 4 de abril cuando Andrés García perdió la batalla contra la enfermedad que le aquejó algunos años, la cirrosis. Derivado de esto, acumuló otros males que mermaron paulatinamente su salud. Para su suerte, siempre contó a su lado con la figura amorosa de Margarita Portillo, su pareja, quien estuvo tomando su mano hasta el último momento de su vida.

Es por esto que la misma Margarita tomó la cámara nuevamente para platicar de Andrés García. En su canal de YouTube, mencionó.

"Quiero decirles que ha sido muy difícil, lo extraño mucho como se lo digo todos los días y noches. Aunque yo sé que está en un mejor lugar, está en paz, se lo pido a Dios todos los días. Le digo que yo iba a estar bien, seguir adelante; ha sido un proceso difícil y creo que no ha llegado esa parte de adaptación, todavía no puedo", confesó.

Luego de esto, reflexionó sobre lo vivido en esa etapa y algunos adelantos de lo que mostrará de su ex esposo.

"También pienso que el tiempo que viví en su enfermedad tan grave fue un regalo de Dios para él y para mí, me dio la oportunidad de conocerme a mí misma de otra manera", dijo.

"Voy a compartir material que tengo de mi esposo. Agradezco las muestras de cariño y respeto. Las personas que no les parezca pues simplemente no lo vean. No quería dejar pasar esta fecha, les pido su paciencia y tiempo", pidió.

Muestra serenata de García

Con mucho amor y las ganas de que sus fans le recuerden feliz, fue como Margarita compartió también el video de un momento íntimo de ella con Andrés. En éste, se ve al actor sumamente feliz y, en algo que no solía mostrar, pues está cantando. Cabe recordar que Andrés García no gustaba de mostrar esa faceta pues no se sentía capaz de ser buen cantante.

"Ese video lo grabé en julio de 2019. A Andrés le gustaba mucho llevarme a comer fuera, invitarme, porque yo prefería comer en casa. Ese día se había puesto muy pispireto y guapo con una guayabera de manga corta, iba muy contento y se recordó esa canción vieja, me la empezó a cantar y me pareció muy bonita. Iba contento e inspirado", remató.

El resto está en el video, con un Andrés García cantando con emoción y amor.

