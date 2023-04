Andrés García seguía casado con su primera esposa, herencia podría dar un giro importante

El pasado 4 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor, Andrés García, quien durante sus últimos años tuvo una intensa lucha con la cirrosis, enfermedad que se presentó debido a los excesos que llevó.

Uno de los temas que más dio de qué hablar en el mundo de la farándula es el de la herencia que dejó el galán del Cine de Ficheras, pues su última pareja, Margarita Portillo y su examigo, Roberto Palazuelos, han intercambiado fuertes mensajes relacionados con este tema.

Días después de su muerte, Roberto Palazuelos, examigo de Andrés García, concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que destapó la existencia de dos testamentos, uno que favorece a Sandra Vale, su primera esposa, y otro a Margarita Portillo, su última pareja sentimental.

En este sentido, el empresario conocido como "El Diamante Negro" dijo que Sandra Vale y los hijos de Andrés García, Leonardo, Andrés y Andrea, pueden impugnar el testamento que le favorece a Margarita Portillo. Detalló que él es el albacea y puede proceder legalmente.

"Si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento se puede impugnar, yo soy el albacea, no voy a hacer nada si no quieren. El legitimo matrimonio de Andrés es el de Sandy, Margarita no es la esposa legitima. A ella no le favorece el testamento original", detalló.