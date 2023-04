Grafóloga explica la risa de Margarita Portillo en el funeral de Andrés García

Margarita Portillo fue la última pareja de Andrés García Captura de Video YouTube

Andrés García es una de las celebridades que falleció en lo que va del 2023, el galán de cine y televisión murió a los 81 años el 4 de abril en su casa en Acapulco, víctima de cirrosis y otras enfermedades derivadas de esta afectación que lo venían lastimando y que acabaron con su salud este año.

A partir del 5 de abril empezaron algunos de los servicios fúnebres en la que fuera su última residencia, llegaron decenas de amigos famosos de la estrella y familiares a despedirse de él, pero quien no se despegó ni un momento y fue la encargada de atender a los medios de comunicación es Margarita Portillo, la última pareja sentimental del actor.

En plataformas digitales y cuentas de diversos medios de comunicación se evidenció una de las declaraciones de Portillo y lo que llamó la atención es la risa de la viuda al recordar a Andrés García, este comportamiento fue analizado por Maryfer Centeno, grafóloga experta en lenguaje corporal.

Según Maryfer, Margarita recuerda a su expareja como uno de los hombres más apuestos y se siente orgullosa de lo que vivió con él, recordó la galanura que poseía, Centeno también mostró su diagnóstico respecto a las sonrisas que se logran apreciar en varios de los videos y en las entrevistas que ofreció a los medios.

Centeno dejó claro que las personas que han pasado por la experiencia de un duelo pueden experimentar diversos sentimientos, no será igual para todos y menos para alguien que estuvo en las situaciones complicadas, también aseguró que llegará el momento en el que regresen algunas anécdotas divertidas a su memoria y retome la aparente felicidad.

“Lo recuerda con esa belleza y con esa guapura, a mí me parece que es una reacción, que además el duelo no es lineal, hay etapas de enojo, no sé, ¿se te ha muerto alguien?, porque a mí sí y sobre todo gente que no la pasó bien, ese mismo día en el velorio lloras y te ríes de cuando te acuerdas de cosas, me parece que es una actitud completamente normal, entiendo que tú tienes otra autoridad moral y conocimiento”, puntualizó la experta respecto a lo que veía en la comunicación de la viuda.