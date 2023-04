VIDEO | Andrés García: las primeras imágenes de su funeral, Margarita Portillo da detalles de bioserie

La tarde de este martes 4 de abril el mundo del espectáculo de volvió a vestir de negro tras darse a conocer la muerte de Andrés García a la edad de 81 años. Tras varias semanas de convalecencia, el cuerpo del actor no aguantó más y se fue en compañía de su esposa Margarita Portillo, quien nunca se separó de él en ningún instante. Este miércoles se lleva a cabo el funeral en Acapulco, Guerrero, tal y como lo mencionó su pareja a través de su cuenta de Instagram.

Al ser uno de los actores longevos que tuvo mucha fama fue natural que diversos medios se mantuvieran en constante comunicación con el galán de cine y televisión desde que comenzaron sus problemas de salud. Uno de éstos fue Ventaneando el cual se comunicó con la viuda para preguntarle sobre los últimos momentos de vida del "macho biónico".

De entre los muchos temas que se manejaron al rededor de Andrés García fue la bioserie que estuvo fraguando en los últimos años, pero que nunca vio concretada. En este caso, Margarita Portillo explicó que continúan trabajando en el proyecto con Yolanda Garza, amiga del actor, juntando diversas experiencias para hacer una buena obra. "El decía que iba a valer más después", señaló con una sonrisa impulsada por la nostalgia de su pareja.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Andrés García?

Aunque muchas veces la salud de Andrés García estuvo deteriorada, la mayor parte del tiempo estuvo lúcido y consciente de su situación, razón por la cual arregló todo lo que tenía que arreglar para evitar problemas una vez que él ya no estuviera. "Las instrucciones las dio con mucho tiempo y sí estaba consciente de lo que estaba pasando . A veces me decía que eran los tiempos más aciagos de su vida, que no podía caminar", dijo Margarita Portillo en entrevista para el medio referido.

De igual manera, reveló que el actor tenía momentos positivos donde esperaba que al día siguiente estuviera mejor a pesar de sentirse débil. Eso sí, jamás se fue su mal humor característico que todo mundo conoció. "Eso sí, mentando madres, enojado y cosas así hasta el último momento", recordó.

Andrés Lopez asegura que el actor fue el mejor padre

Andrés López Portillo, aseguró que Andrés García fue el mejor padre que pudo haber tenido, además de amigo, maestro y cómplice. De igual forma le agradeció por todo porque le enseñó. "Él me apoyó en mi juventud y yo lo apoyé en los momentos en que me necesitó, que es ahorita", reveló por primera vez ante las cámaras.

A pesar de las emociones a flor de piel, no quiso meterse en camisa de once varas cuando le preguntaron por los hijos biológicos del histrión. "Ellos tendrán sus propios temas", dijo para reiterar que el cariño por su padre siempre fue privado.

