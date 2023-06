De abusos sexuales a maltrato físico, así fue la infancia de Wendy Guevara de "Las Perdidas", participante favorita de LCDLFMX

A unos días de que haya comenzado a transmitirse "La Casa de los Famosos México", son varios los internautas que ya tienen en mente cuál es su participante favorito, siendo Wendy Guevara la que se ha laureado con la corona de la más querida del reality show en el que también participan personalidades como Poncho de Nigris y Paul Stanley. De hecho, el exintegrante de la más reciente temporada de "MasterChef Celebrity" no dudó en asegurarle a algunos de sus compañeros de la mansión lo popular que es la creadora de contenido.

Hace algunos años, Wendy Guevara, conocida por su polémico video de "Las Perdidas", no imaginaba lo famosa que se volvería a raíz de la difusión del clip en el que, en compañía de Paola, relata cómo es que fueron abandonadas por unos hombres en pleno cerro, algo que ha desatado muchas incógnitas entre sus fans, quienes pudieron saber qué fue lo que realmente pasó en aquella ocasión gracias a una entrevista que le hizo Karime Pindter.

La polémica integrante de "Acapulco Shore" decidió brindarle un espacio a la personalidad del momento en el episodio 21 de su pódcast titulado "Karime Kooler", donde además de aclarar qué fue lo que pasó tras haber sido abandonada en aquel monte, decidió hablar sin miedos ni tapujos de lo dura que fue su infancia y de cómo esta marcó su vida.

El abuso sexual que destruyó la infancia de Wendy Guevara

A pesar de que la entrevista que le realizó Karime Pindter a Wendy Guevara salió a la luz hace más de cuatro meses, tras la participación de la influencer en "La Casa de los Famosos México", muchos de sus seguidores decidieron revivir el icónico video, en el cual relató que después de ser abandonada en el cerro, los chicos que la dejaron a ella y a su amiga regresaron por ellas, aparentemente arrepentidos de haberlas dejado ahí.

Sin embargo, lo que más polémica causó de dicha entrevista fue el hecho de que, cuando tenía a penas 12 años de edad, fue víctima de un crimen sexual que la hizo sentirse vulnerada, no sólo por su agresor, sino por los doctores que supuestamente le hicieron un peritaje en el que, además de lastimarla, la dejaron expuesta ante las miradas de todos los presentes en el consultorio.

Según con el relato de la integrante de "Las Perdidas", todo sucedió un día cercano a la Navidad, cuando su padre le dejó encargada con su tía, ante lo cual, Wendy y sus primos decidieron hacer una fogata cerca de una zona de obra negra que estaba por el lugar, sin imaginar que un hombre de cerca de 20 años de edad le apartaría del grupo para abusar de ella.

"El chavo me violó ahí en esas obras negras... Mi tía me había puesto un pantalón de pecherita que traía tirantes, ella me había bañado y me había cambiado y a mí me daba mucho miedo decirle lo que me había hecho el muchacho. Mi primo (a lo lejos) vio que el muchacho me estaba subiendo el pantaloncito", narró Wendy Guevara.

La creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, también expresó el enorme temor que la invadió tras esto, lo cual la hizo orinarse encima, ante lo cual, uno de sus primos no dudó en correr por la ayuda de su mamá. Luego un oficial de policía llegó y se lo llevó a él y a su agresor a una estación de policía, donde Wendy Guevara nuevamente fue agredida, esta vez por doctores.

"Yo siento que fue mi trauma del abuso del muchacho y aparte el trauma de que los doctores me estuvieran metiendo el dedo a cada rato y delante de todo mundo. Ellos (Los doctores) lo hacían por verme si yo tenía como un daño. Aparte yo tenía ese miedo de mi papá porque yo decía 'mi papá me va a pegar', decía 'no le digan a mi papá'", señaló la celebridad trans.

Wendy Guevara habla de lo dura que fue su infancia: "Mi papá se drogaba y me pegaba bastante"

El temor de la integrante de "Las Perdidas" era justificado, por el hecho de que su padre no se caracterizaba por ser un familiar amoroso, sino todo lo contrario, ya que con frecuencia golpeaba a su hijo, en ese entonces llamado "Luis", mientras estaba bajo el influjo de sustancias tóxicas.

"Mi papá siempre se drogaba mucho y me golpeaba bastante y a mí siempre me escondía mi mamá... Le tenía un pavor horrible, porque eran unas golpizas como que si yo no fuera su hijo y como si mi mamá no fuera su esposa, como si fuéramos unos desconocidos", relató en entrevista con Karime Pinter la participante favorita de La Casa de los Famosos México.

A pesar de todo lo vivido a lado de su padre, Wendy Guevara destacó que no le guarda rencor a su padre, ya que ha cambiado mucho y no se siente con autoridad para juzgarlo, destacando así lo mucho que ama a su familia y cómo ha cambiado su relación desde que su papá dejó de drogarse.

En su participación en "La Casa de los Famosos México", la polémica influencer también ha hablado acerca de la violación que sufrió cuando era menor de edad, algo que causó la indignación de Sergio Mayer debido a la manera en la que actuaron las autoridades ante esa situación.