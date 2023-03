Wendy de “Las Perdidas” es fan de BLACKPINK y asegura que asistirá a su concierto en México

La influencer Wendy Guevara, quien es conocida por formar parte del clan “Las Perdidas”, reveló que luego de escuchar la música de la banda de K-Pop BLACKPINK quedó encantada, pues asegura que tienen mucho ritmo pese a que anteriormente se negó a escucharlas.

¿Por qué Wendy Guevara se volvió fan de BLACKPINK?

A través de diversas transmisiones en vivo y post en redes sociales, la integrante de “Las Perdidas”, fue molestada hasta el cansancio por los fans de BLACKPINK, pues siempre le preguntaban si le gustaba su música o si las conocía. Por su parte, Wendy confesó que no las había escuchado y no tenía planes de hacerlo, pues en aquel entonces creía que no entendería sus canciones, ya que están en inglés y coreano.

Sin embargo, hace unos días los fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, se dieron a la tarea de que Wendy escuchara los éxitos de la banda y el resultado fue inesperado, ya que la influencer quedó encantada con Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo. "Sí, escuché una canción que está muy padre. Oigan, traen mucho ritmo y mucho flow esas chicas. Son muy perras. No las había visto jamás, no las conocía de verdad", confesó la influencer en un live que hizo en redes.

Wendy dijo que su favorita de BLACPINK es Rosé. (Créditos: Facebook / Wendy Guevara)

¿Wendy asistirá al "Born Pink Tour" en México?

Tras quedar sorprendida con el ritmo de BLACKPINK, la integrante de “Las Perdidas” dijo que quedó enamorada de su talento, por lo que reconoció que eran unas grandes artistas. "Lo tengo que decir y lo voy a decir... BLACKPINK mis patronas y la que soporte. Sí me gustó, sí me gusto, pero ya", puntualizó la influencer en otra transmisión.

Ante esto, el fandom de la girlband, espera que la influencer asista al concierto que las chicas realizarán el próximo 26 y 27 de abril en el Foro Sol, pues Wendy dijo que probablemente acudiría el "Born Pink Tour" en Ciudad México.

