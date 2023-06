Alfredo Adame revela que sus hijos tienen prohibido entrar a su funeral: “Ya me desprendí”

Luego de varios intentos fallidos por reconciliarse con sus hijos, Alfredo Adame decidió dejar el asunto por la paz y aseguró que ya rompió cualquier tipo de vínculo con los tres jóvenes que procreó con su exmujer, Mary Paz Banquells y lo que más sorprendió es que el actor reveló que ya dio instrucciones precisas para que cuando llegue el día de su muerte se impida que sus hijos entren a su funeral.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la ruptura de la relación de Alfredo Adame y sus hijos se originó hace poco más de cinco años cuando finalizó el matrimonio entre el histrión y Mary Paz Banquells pues el actor acusó a su ahora ex mujer y a sus herederos de haberlo robado en distintas ocasiones y de haberlo traicionado por apoyar a su madre cuando él solo les dio cariño, protección y todas las comodidades que estaban a su alcance.

Alfredo Adame ya no quiere ver ni en pintura a sus hijos. Foto: Especial

Por su parte, los hijos de Alfredo Adame tienen otras versiones pues en el caso de Alejandro acusó al actor de no haberlo apoyado en su carrera pues quería ser artista de cómics, mientras que Diego simplemente llevaba una mala relación con el autonombrado “Golden Boy” y Sebastián tuvo severas diferencias con su padre debido a su orientación sexual y por ello el excolaborador de “Hoy” ha manifestado su intención de quitarles su apellido.

Alfredo Adame ya dejó instrucciones para su funeral

El también DJ concedió una entrevista para “Venga la Alegría” para hablar de todos los escándalos en los que actualmente se encuentra involucrado por lo que al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación con sus hijos Alfredo Adame fue claro y aseguró que ya no tiene ninguna intención de arreglar las cosas con sus herederos y fue aquí donde comentó que ya le dio instrucciones a su hija Vanessa para que cuando llegue el momento de su muerte, les prohíba la entrada a sus hermanos, Diego, Alejandro y Sebastián.

“No los voy a dejar entrar a mi muerte, a mi funeral, solo van a ir ustedes todos los chismosos de los periodistas y van a ir mis amigos muy cercanos y todos los demás, pero de ellos nadie va a entrar, ya está escrito y la orden está muy clara. Con Vanessa, mi hija, es una orden, no es una sugerencia y Vanessa sabe que no tiene que dejar entrar a nadie de esa familia”, sentenció el exgalán de telenovelas.

Alfredo Adame ya descartó una reconcilación con sus hijos. Foto: Especial

Para finalizar, Alfredo Adame reiteró que no ya no buscará tener acercamientos con sus hijos y detalló que dicha situación ya no le afecta pues aseguró haberse desprendido del vínculo que tenía con sus herederos.

“No se va a dar (la reconciliación), yo no quiero nada con esas personas, no quiero nada, yo ya me desconecté, me deshumanicé y me desprendí y es lo mejor para mí. Yo no puedo convivir con esas personas, no puedo ni quiera pensar en ellos, no les deseo el mal tampoco, pero conmigo no hay arreglo de nada”, finalizó Alfredo Adame, quien hace apenas unos días protagonizó un zafarrancho en la inauguración de un restaurante.