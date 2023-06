Salma Hayek da una muestra de su arrolladora belleza con tan solo una bata de dormir

Salma Hayek acaparó las miradas en redes sociales el pasado fin de semana debido a que realizó una publicación en Instagram en la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del espectáculo en Hollywood pues resulta que la talentosa actriz mexicana decidió mostrarse completamente al natural y usando sola una elegante bata de baño, por lo que la impactante imagen hizo que le llovieran halagos a la también productora de 56 años de edad.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Salma Hayek realizó la publicación en cuestión en la cual, celebró la llegada del fin de semana pues ha tenido semanas más que intensas pues participó en distintos eventos del Festival de Cannes, además, también celebró el cumpleaños de su esposo, François-Henri Pinault, lo cual, la dejó sumamente agotada por lo que escribió “Bendito sea Dios que es viernes”.

Cabe mencionar que, para esta fotografía, Salma Hayek posó desde la intimidad de su habitación y solo estaba usando una elegante bata de seda de un tono rosa sumamente tenue, no obstante, lo que más llamó la atención de los casi 25 millones de seguidores la también productora es que se dejó ver completamente al natural pues no estaba usando ni una sola gota de maquillaje en el rostro, por lo que pudo demostrar que su belleza no es producto de maquillajes ni de algún otro procedimiento estético.

Como era de esperarse, la publicación de Salma Hayek causó un gran furor entre los millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su fotografía logró acumular cerca de 250 mil likes, además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula.

“La más guapa de todas”, “Cada día más linda”, “Como los buenos vinos…”, “Estás preciosa”, “Toda una reina”, “Un auténtico bombón”, “Eres todo un sueño”, “Chulada de mujer” y “Eres la definición de perfección fueron algunos de los halagos que se llevó Salma Hayek, quien en el mes de noviembre cumplirá 37 años de edad.

Salma Hayek debuta en “Black Mirror”

El próximo 15 de junio se estrenará en Netflix la sexta temporada de la famosa serie llamada “Black Mirror”, la cual, marcará el debut de Salma Hayek en este tipo de producciones y aunque todavía no se ha revelado con exactitud cuál será la temática del capítulo en el que aparecerá la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, su participación es una de las que más expectativa ha generado debido a su depurada calidad histriónica.

Así se ve Salma Hayek en "Black Mirror". Foto: TW: @NetflixLAT

Además de Salma Hayek, la sexta temporada de “Black Mirror” también contará con las participaciones estelares de Aaron Paul, Kate Mara, Zazie Beetz, Rory Culkin, Danny Ramírez y Annie Murphy.