Paula Levy, la nieta difícil de Talina Fernández que estuvo a punto de suicidarse por una grave enfermedad

Tras su muerte este 28 de junio debido a complicaciones de la leucemia que padecía, Talina Fernández ha sido recordada por decenas de celebridades que ahora están conmocionadas con su partida y buscan en las redes sociales la manera de desahogarse y escribir algún recuerdo que tienen junto a la conocida “Dama del buen decir”.

Tal y como pasa con sus familiares, una de ellas fue Paula Levy, la hija menor de la también fallecida Mariana Levy, la joven anunció en su cuenta oficial en Instagram que está atravesando por una difícil etapa familiar tras despedirse de su abuela. Cabe recordar que fue ella quien en el pasado afrontó algunas trastornos alimenticios y pensamientos suicidas.

La joven llora la partida de su abuela. Capturadepantalla

Paula Levy quien se encuentra preparándose actoralmente para convertirse en actriz al igual que su madre y abuela, cuando apenas era una niña afrontó la pérdida de su mamá, quien sufrió un infarto fulminante cuando estaban a bordo de un automóvil camino a un parque de diversiones en la Ciudad de México.

Después de ese triste momento, Paula se convirtió en la nieta que más ayuda necesitó por parte de Talina Fernández, quien también respondió por María y José Emilio, los hijos mayores de Mariana. En repetidos momentos aseguró que la relación con su nieta más chica era difícil debido a que había diferencias entre ellas.

¿Por qué se distanciaron Paula Levy y Talina Fernández?

según reveló Talina Fernández a Mara Patricia Castañeda, Paula tuvo comportamientos que ella no aceptaba dentro de su casa, pues en una ocasión se percató que la joven estaba con su novio en su recámara a las 4 de la mañana, cosa que no le gustó por lo que decidió pedir a la pareja de su nieta que se retirara.

Es la hija menor de Mariana Levy. IG/paulalevyy

Con un gran enojo, Talina dijo a Paula que no lo llevara en otra ocasión, después de eso, la nieta de la conductora se acercó para decirle que ya no quería vivir en su casa y que se mudaría, algo que llenó de dolor a Fernández, pues desde ese momento las cosas no volvieron a ser iguales y se fracturó su relación.

Otra de las cosas que mencionó Talina Fernández en una de sus entrevistas es que Paula tiene un soplo en el corazón, que ella también lo tuvo y que su hijo Patricio también nació así, pero es algo que no es tan grave y que mientras estuvieron viviendo juntas atendieron el problema para que no pasara a mayores.