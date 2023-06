¿Quién es la famosa tiktoker que fue detenida con uno de los presuntos asaltantes de la joyería en Plaza Antara?

La tarde de este lunes 26 de junio se reportó a través de redes sociales y diversos espacios noticiosos se dio a conocer que una famosa joyería ubicada en la Plaza Antara en Polanco fue asaltada por varios sujetos que lograron hurtar varios accesorios lujosos.

Horas después de este evento, se dio a conocer que Marco “N” fue detenido en la colonia Anáhuac y que es uno de los presuntos responsables al atraco, junto con él cayó la tiktokera Yulissa Mendoza quien tiene más de un millón de seguidores en esta red social.

¿Quién es Yulissa Mendoza?

La mujer que también fue detenida a lado de uno de los presuntos responsables del asalto a la famosa joyería ubicada dentro de La Plaza Antara, además de dedicarse a las redes sociales, es madre de un pequeño y se dedica a la música.

De acuerdo a una entrevista que le hicieron para el programa “Al Extremo” de TV Azteca, la joven creció y vive en la Colonia Tacuba y es conocida como “La Rex”.

La joven se hizo viral en redes sociales debido a su peculiar estilo para “combatir” a los tóxicos (aquellos hombres que tratan mal a una mujer y son celosos en extremo), antes de ser una estrella de redes sociales la Yulissa se dedicaba a vender tacos.

Yulissa en dicha entrevista aún no contaba con el 1.4 millones de seguidores en Tiktok, su fama apenas comenzaba, sin embargo, la joven siempre se sintió orgullosa de ser “chaca”.

“Si me considero chaca, es como un estilo de vida ¿sabes? no por que seas chaca tienes que robar o no tienes estudios o tienes que ser drogadicto, es más que nada tu forma de vestir”, dijo Yulissa para Al Extremo

Conforme su fama y sus seguidores fueron subiendo, Yulissa se hizo algunas cirugías estéticas, de las cuales se sentía muy orgullosa de los resultados por lo que compartía fotos con ropa diminuta, mismas que presumía en redes sociales.

Yulissa Mendoza, además se dedica a la música, pues todos los fines de semana la joven oriunda de la CDMX asistía a algunos eventos a presentar sus canciones, la Tiktoker se ha presentado junto a figuras reconocidas del gremio como Ñengo Flow.

Foto: IG @yulissa.mendoza.official

Para aquellos que quisieran contratar a Yulissa para que se presentara en un antro o cualquier lugar, en su redes sociales comparte un teléfono el cual es para que puedan agendar una fecha con la joven.

Además de las redes sociales y la música, Yulissa contaba con una boutique de ropa la cual se llama Boutique.Rexi, sin embargo, no la promocionaba mucho en redes sociales.

Foto: IG @yulissa.mendoza.official

Cabe señalar que hasta la redacción de esta nota, autoridades capitalinas no han compartido si la famosa tiktoker está involucrada en el asalto a la joyería, o no tiene nada que ver con dicho delito; sin embargo, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez conocido como C4, la influencer solo es novia del delincuente y que no sabía que éste había asaltado la joyería.