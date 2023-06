Erika Buenfil recordó cómo evitó ser extorsionada gracias al apoyo de sus seguidores

Si bien a diario observamos en las noticias los datos más duros y alarmantes sobre delincuencia, es cierto, que también ha logrado hacerse presente en la cotidianeidad de personajes de la farándula y para prueba de ello se suman las declaraciones de algunos actores y actrices de la televisión nacional mexicana que además de compartirnos sus casos nos demuestran las acciones más convenientes para llevar a cabo en caso de convertirnos en víctimas de alguna extorsión.

En su momento una de las estrellas de la televisión mexicana más queridas y actualmente de Tik Tok, Teresa de Jesús Buenfil López, mejor conocida como Erika Buenfil recordó el amargo momento en que recibió una llamada por parte de delincuentes con la finalidad de manipularla y obtener un beneficio económico.

"Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", compartió la actriz