Yuya desromantiza la maternidad y habla del difícil y del doloroso proceso de lactancia que vivió tras la llegada de Mar

Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya es una de las youtubers mexicanas más importantes y reconocidas del país y latinoamérica, quien además ahora se ha involucrado en los negocios y es dueña de su marca de maquillaje “Bailando Juntos”. Aparte de tener una carrera dentro del medio digital y empresarial, hace casi dos años se convirtió en madre, y dio a luz a un niño, al que junto con su pareja el cantante Siddhartha, decidieron llamar Mar.

Desde el 2021 año en que reveló a sus seguidores que se convertiría en madre, no se ha limitado en compartir su experiencia, y los cambios que experimentó previo al alumbramiento del pequeño Mar. Finalmente el 29 de septiembre llegaría al mundo su bebé, y Yuya junto a su pareja anunciaron a sus fans la noticia, desde entonces la youtuber suele compartir como es ahora su vida de mamá y empresaria, algo que a sus seguidores les gusta ver.

Yuya y Siddhartha junto a su bebé Mar. Foto: yuyacst

Yuya desromantiza la maternidad

Al poco tiempo de convertirse en mamá se alejó de las redes sociales, pues como ella platica no tenía tiempo para actualizar, pero fue poco a poco que retomó sus redes para platicar su etapa como madre primeriza. Yuya comparte que muchas veces no podía dormir porque Mar se despertaba, o no se dormía y tenía que estar con él. Pero sin duda algo que dio de qué opinar fue cuando por medio de sus historias de instagram contó que la estaba pasando muy mal con la lactancia, ya que tenía una herida en el pezón por amamantar a su bebé.

Ella declaró: “Resulta que tengo abierto un pezón, se me ve pielecita abierta, sangre, muy rojo, entonces es una herida abierta” Es común que muchas madres que dan pecho sangren, y que les resulte doloroso, como fue el caso de Yuya, pero eso no significa que sea normal. Se tiene la creencia que es algo común durante la lactancia, pero la realidad es que no debería sangrar ni doler, pero no siempre se conoce esta información, sobre todo en madres primerizas.

Yuya comparte con sus seguidores fotos de ella con su hijo. Foto: yuyacst

¿La lactancia es dolorosa?

No, no debe causar dolor, probablemente sea una sensación extraña las primera veces, y sí puede doler, como en el caso de nuestra querida Yuya, pero al igual que ella, es indispensable buscar técnicas que hagan que tanto la madre como el bebé se sientan cómodos. ¿Tienes alguna duda sobre la lactancia? Escucha este episodio que te ayudará a conocer todo acerca de este tema.

Yuya fomenta la lactancia

A pesar de los momentos incómodos que pasaba al dar pecho, nunca se detuvo, al contrario ella comentó “Yo le tengo que seguir dando de comer a Mar, yo quiero seguir dándole de comer a Mar” Por lo cual no se hicieron esperar los comentarios de sus fans, y otras mamás aplaudiendo esta acción, pues se sabe que la lactancia es de vital importancia durante los primeros meses de vida del bebé, y al contrario de otras celebridades que dicen que no les gusta dar pecho, o que dejaron de hacerlo por comodidad, ella siguió con este proceso.

Incluso en su cuenta de instagram compartió una foto de ella junto a su bebé, donde se observa como lo está amamantando, haciéndolo ver como algo totalmente normal, y natural, pues aún se piensa que dar pecho en público se ve mal, y que es un motivo para esconderse. Esta acción también fue del agrado de sus followers, quienes la felicitaron por fomentar la lactancia, y mostrar la realidad que muchas madres sufren en esta etapa que suele ser difícil y desconocida.

Esta foto recibió comentarios de madres donde la felicitan por fomentar la lactancia. Foto: yuyacst