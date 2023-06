Jennie de BLACKPINK, quien ha ganado fama y popularidad por su talento y estilo, fue acusada de "floja" por algunos internautas en redes sociales, pues afirman que durante sus conciertos en Asia no bailó con las mismas ganas que no hizo en Europa o America. De hecho, la cantante ha recibido odio por este motivo y han dejado comentarios horribles en su cuenta de Instagram.

¿Atacan a Jennie de BLACKPINK en redes?

Desde hace unas semanas, la intérprete de "SOLO" ha recibido malos comentarios de diversos usuarios en su cuenta oficial de Instagram, pues aseguran que durante sus conciertos del "Born Pink Tour" en Asia se mostró con pocas ganas al bailar y cantar. A su vez, reclamaron que en sus espectáculos por Europa y America bailó muy bien y nunca detuvo su presentación.

De hecho, exigen que deje la agrupación, ya que consideran no cumple con los requerimientos de un ídolo de K-Pop. "Esperando el día que dejes BLACKPINK", "Decepcionaste a los BLINKS, decepcionaste a BLACKPINK, decepcionaste a todos con tu flojera", "Jennie no estaba enferma. Solamente fingió para que no la criticaran por ser una perezosa" y "¿Por qué en el club eres tan enérgica, pero con tus fans te haces la enferma?", fueron algunas de las reacciones en sus últimas publicaciones en Instagram.

Jennie ha sido atacada por su manera de bailar en el escenario. (Créditos: Instagram /@jennierubyjane)

Acusan a Jennie de fingir enfermedades

Hace unos días, la cantante de K-Pop no pudo terminar con su concierto en Melbourne, Australia, pues durante la canción “Lovesick Girls” decidió bajar del escenario debido a que se sentía mal de salud. Ante esta situación, no puso regresar a terminar con su trabajo, por lo que escribió un mensaje para su fandom, conocido como BLINK. “Queridos BLINKS de Melbourne, lamento no haber terminado el show. Ahora intento hacer todo lo posible por recuperarme. Su comprensión y apoyo significan mucho para mí. Gracias a todos los que asistieron a nuestro show en Melbourne. Los quiero mucho”, afirmó.

Sin embargo, muchos de los internautas, quienes aseguran seguir a la banda desde su debut en 2016, no creyeron en las palabras de la artista y siguen exigiendo que deje al grupo, pues consideran que BLACKPINK estaría mejor sin su participación.

Acusan a la rapera de "floja". (Créditos: Instagram /@jennierubyjane)

PAL