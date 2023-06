El secreto de Jennie de BLACKPINK para tener una figura de ensueño

La cantante Jennie de BLACKPINK es conocida por ser una de las mejores raperas de su generación, pero también por tener uno de los cuerpos más espectaculares de la industria del K-Pop, por lo que es común que muchos deseen conocer sus secretos para mantenerse en forma.

¿Cuál es el secreto de Jennie de BLACKPINK?

Aunque es la miembro de la banda que más se cuida, a veces le gusta salir de la dieta y podemos verla comiendo un poco de comida chatarra, pero la mayoría de las veces prefiere comer una dieta balanceada. Además, le gusta tener una vida muy activa, pues práctica diversas actividades físicas.

De hecho, uno de los más grandes secretos de Jennie es que no consume sal, es decir, los alimentos que come no deben tener más sal de la que tienen naturalmente. Tampoco le gusta agregar azúcar a sus alimentos, pues prefiere consumir comida natural para su cuerpo.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Por si fuera poco, no bebe refrescos o bebidas con azucares añadidos, pues prefiere tomar agua, tes o jugos naturales de vegetales. De hecho, consume al menos un jugo verde al día. Sin embargo, en ocasiones especiales si podemos verla tomar una copita de vino u otro licor.

(Créditos: Instagram / @jennierubyjane)

Como snack, a la líder de BLACKPINK le gusta comer gelatinas de agua de sabores diferentes. Estas, las puede consumir hasta tres veces al día, ya que le gustan mucho y son buenas para su piel. Sin embargo, si se le antoja unas gomitas, un pan o unas papitas no se restringe y las come, aunque con medida.

Finalmente, el mayor secreto de la cantante Jennie de BLACKPINK es que hace hasta tres actividades al día, pues siempre práctica baile, yoga y pilates.

