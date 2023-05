Jennie de BLACKPINK presume FOTO de sus fans mexicanos y enamora a BLINK

Jennie de BLACKPINK, una de las cantantes más reconocidas dentro del K-Pop, presumió en su cuenta de Instagram una foto donde se observan algunos de sus fans mexicanos durante su concierto "Born Pink Tour" en el Foro Sol. Dicho post, provocó la envidia del fandom internacional, pues es la primera vez que postea una imagen de sus BLIKS en redes.

¿Cuál fue la foto que publicó Jennie de BLACKPINK?

No cabe duda de que las miembros de la girlband disfrutaron mucho de su estadía en México, pues en sus cuentas oficiales de Instagram no han dejado de compartir bellos recuerdos en la capital mexicana. Pese a que no turistearon y pasaron la mayor parte el tiempo dentro del Foro Sol, lo cierto es que vivieron días geniales con sus seguidores mexicanos.

De hecho, Jennie de BLACKPINK, líder y rapera, posteó la foto de algunos BLINKS en el Foro Sol, lugar donde ofrecieron su primer show en el país. En la imagen, se ven miles de fans formando un hermoso océano de luces en rosa, color oficial de la banda de K-Pop. "Gracias Mexico, te amo", escribió la intérprete de "SOLO" en su publicación.

Aunque en la imagen no se aprecian los rostros de sus seguidores, la estrella de K-Pop dejó claro que los mexicanos son muy especiales, pues es la única publicación de su Instagram donde muestra a su público. Por esta razón, los BLINKS de nuestro país se sienten sumamente orgullosos y felices.

BLACKPINK ama México

Sin embargo, Jennie no fue la única de las integrantes que amó su visita a la CDMX, pues Rosé y Jisoo también postearon imágenes de su encuentro con los mexicanos.

Jisoo, la mayor de las miembros mencionó en Instagram que su primera vez en México había sido especial. "¡En medio de toda la locura, ustedes hicieron que nuestra primera vez aquí fuera tan memorable! ¡Nos divertimos mucho! ¡Espero verte la próxima vez!¡Te amo México BLINKs! ¡México es muy chingón!", agregó. Por su parte, Rosé, la voz principal, simplemente agradeció y dijo que los mexicanos eran unos "chingones".

Aunque Lisa, la rapera y maknae de BLACKPINK, no ha compartido material de su visita a nuestro país, los fans esperan que lo haga pronto, ya que suele demorar en compartir sus recuerdos en redes.

