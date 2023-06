Shakira podría impedir la boda de Piqué y Clara Chía, aseguran que tiene un as bajo la manga

A pesar de que llevan un año separados, la polémica entre Shakira y Gerard Piqué continúa, pues aunque ambos ya iniciaron nuevas relaciones, se dice que la cantante de "Te Felicito" estaría pensando en boicotear el compromiso del exfutbolista del Barcelona. De acuerdo a algunos medios de comunicación, la artista, de 47 años, impediría la boda del padre de sus hijos con Clara Chía Martí, quien supuestamente fue la tercera en discordia en su matrimonio.

Hace un par de semanas, comenzó a circular la información sobre el supuesto compromiso entre el dueño del Kosmos y su novia, de 24 años de edad. Algunos medios de comunicación afirman que Piqué ya mandó a hacer un anillo para su pareja, con la que tiene un año saliendo; y que en los próximos días le pediría matrimonio frente a todos sus familiares y seres queridos, comenzando así con los preparativos para su llegada al altar por primera vez, pues no se casó con la intérprete colombiana.

Piqué y Clara Chía estarían a días de anunciar su compromiso Foto: Especial

¿Cómo Shakira impedirá la boda de Piqué y Clara Chía?

Según diferentes fuentes, el ex defensa de la Selección Española y Chía Martí anunciarán su compromiso durante la boda del hermano del deportista, Marc Piqué con su novia Maria Valls, la cual se realizará el próximo 24 de junio en Barcelona. Aunque a la unión matrimonial estuvieron invitados todo el círculo cercano de la familia, los grandes ausentes serán los hijos del ahora empresario, Milan y Sasha, pues este martes los regresó con su mamá a Miami, Florida.

De acuerdo al programa Fiesta, de Telecinco, esta sería la primera estrategia de Shakira para impedir la llegada al altar de su expareja. “Shakira está dispuesta a boicotear la boda”, indicaron los reporteros durante la emisión, en la que también se aseguró que “los hijos no acudirían a la boda y esto es un motivo más que suficiente para avivar la guerra entre Shakira y Piqué”, mencionó en su reportaje el periodista de espectáculos.

Shakira impidió que sus hijos fuera a la boda de su tío Foto: Especial

En tanto, en el banner se podía leer la frase: “Shakira boicotea la boda de Piqué y Clara Chía”, mientras que en el programa se anunció que el plan de Shakira sería que sus hijos de 11 y 9 años no fueran al matrimonio de su tío para reducir el impacto del anuncio por la boda de su padre con Clara Chía, con la que también se dice no quiere que convivan los menores, pues hasta se ha hablado de una cláusula en la que ha pedido que no estén cerca.

Por otra parte, hay muchos rumores sobre la cantante, pues mientras se asegura que tiene una relación con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, también se habla sobre que está utilizando este romance para ocultar su noviazgo con Alejandro Sanz. No obstante, a pesar de todas las polémicas en las que se ha involucrado, la cantante sigue con su carrera y está próxima a lanzar el tema "Copa Vacía", en colaboración con Manuel Turizo.