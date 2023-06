¿Hay boda? Rumores afirman que Clara Chía y Piqué anunciarán su compromiso en los próximos días

Desde hace varias semanas un rumor que involucra a Gerard Piqué y Clara Chía se ha vuelto muy fuerte ya que son muchas las personas que afirman que la boda entre ambos está a punto de suceder y aunque ninguno ha confirmado o desmentido nada, algunos medios españoles se han encargado de incrementar las especulaciones afirmando que algunas fuentes cercanas a la pareja han confirmado la posible boda.

En las últimas horas, el medio español LOOK ha confirmado que el compromiso entre Piqué y Clara será anunciado el próximo 24 de junio durante la boda del hermano del exfutbolista, la pareja asistirá al evento y, de acuerdo con lo revelado en el sitio, eligieron este momento para hacer pública la boda debido a que la relación que tienen Clara Chía con la familia de su novio es excelente, lo que convierte este lugar en la ocasión perfecta.

¿Clara Chía y Piqué se van a casar?

Hace un par de semanas, la pareja fue captada dentro de una lujosa tienda de joyas, ubicada en el Paseo de Gracia de Barcelona, ésto incrementó aún más los rumores sobre una próxima boda ya que se llegó a afirmar que él había comprado un costoso anillo de compromiso y, según testimonios, el exfutbolista sostuvo una conversación con el encargado quien afirmó que se encntraba ajustando un anillo de compromiso "a la medida".

Del mismo modo, los rumores señalan que la posible ceremonia que unirá en matrimonio a Clara Chía y Piqué será sumamente íntima y elegante y aunque no se conoce quienes serán los invitados, se especula si los hijos del exfutbolista asistirán a ella o no; a pesar de todo eso aún no hay nada confirmado, pero los rumores se hacen cada vez más grandes y sólo quedará esperar unos días más para saber si este noviazgo, que ha sobrevivido una oleada de críticas desde que se hizo público, puede convertirse en matrimonio muy próximamente.

El exfutbolista ha subido un par de fotos presumiendo su relación.

Fotografía: Instagram/@3gerardpique

Shakira y su nueva relación con Lewis Hamilton

Aunque Shakira y Lewis Hamilton no han confirmado oficialmente su relación, se han convertido en la pareja más comentada del momento ya que fuentes cercanas sugieren que ambos están dando una oportunidad al amor y no ocultan su vínculo, llegando incluso a besarse en público. Los seguidores de la famosa cantante y el reconocido piloto de Fórmula 1 están emocionados por esta nueva etapa y esperan ansiosos por más detalles sobre su romance.

Los rumores sobre su presunta relación se intensificaron cuando Shakira asistió al Gran Premio de España, donde Hamilton participó con el equipo de Mercedes. Además, la cantante estuvo presente en una cena y una fiesta posterior al evento, prolongándose hasta altas horas de la noche y aunque los detalles eran especulativos hasta hace poco, una fuente cercana a la artista, de 47 años, confirmó a la revista People que están en una fase de conocerse.

