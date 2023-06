Shakira no dejará que sus hijos asistan a la gran boda que prepara la familia de Piqué

La familia de Gerard Piqué está preparando una gran boda para su hijo, sin embargo, no se trata del exfutbolista del Barcelona, que está muy enamorado de Clara Chía, sino de su hermano, quien pronto llegará al altar con su pareja. De acuerdo a la prensa, los consanguíneos del ahora empresario alistan una celebración llena de lujos e invitados, no obstante, todo parece indicar que los grandes ausentes serán sus hijos, Milan y Sasha, pues Shakira no permitirá que asistan.

Según el portal Vanitatis, Marc Piqué, hermano del dueño del Kosmos, está a punto de contraer nupcias con su novia Maria Valls, por lo que la familia está "echando la casa por la ventana", ya que están organizando una fiesta en una casona que se ubica en Llavaneres, la cual es de la campiña catalana que es propiedad de los padres de la joven. La celebración se realizará el próximo 23 de junio, reportó el medio español que está muy al pendiente de este encuentro.

El hermano de Piqué se casa el próximo 23 de junio Foto: Especial

¿Por qué Shakira no quiere que sus hijos asistan a la boda del hermano de Piqué?

La celebración tendrá varios invitados, y como era de esperarse, una de las que estará presente será Clara Chía, que acompañará al ex defensa de la Selección Española, pues hay que recordar que los padres de Piqué han apoyado su relación a pesar de las críticas de la gente. No obstante, los grandes ausentes en esta fiesta serán los pequeños Milan y Sasha, sus hijos, a los cuales tuvo con la cantante de éxitos como "Te Felicito" y "Las de la intuición".

Los menores de 10 y 8 años, en este momento se encuentran en Barcelona, España, pues están pasando las vacaciones de verano con su papá; lamentablemente para el empresario, de 37 años, los niños sólo estarán con él hasta el 19 junio, como establece el cuerdo de convivencia. Según indicó la periodista Lorena Vázquez en el programa español "Y ahora, Sonsoles", la intérprete se negó a que los pequeños estuvieran en la boda: "Ella no lo ha facilitado", manifestó la comunicadora.

Milan y Sasha están con su papá en España Foto: Especial

Desde que se destapó la relación entre Piqué y Clara Chía se ha comenzado a correr el rumor de que la cantante originaria de Barranquilla, Colombia, no quiere que sus hijos convivan con la novia de su padre, pues así lo estipulo en el acuerdo de convivencia. Sin embargo, el abogado del ex deportista, Ramón Tamborero, ha desmentido esta información, pues indicó que es algo imposible ya que sería un pacto nulo.

“Falso, eso no es así. En ningún caso se podría, eso sería un pacto nulo porque no les puedes impedir que se relacionen", dijo hace algunos días a un programa español, en donde también agregó que la expareja está tratando de mantener una relación cordial. "Me consta que ellos han hecho un gran sacrificio por los niños y una demostración de generosidad para que ellos estén al margen de los problemas tras la ruptura".

Supuestamente Shakira no quiere que sus hijos convivan con Clara Chía Foto: Especial

