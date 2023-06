Califican de “ególatra” a Ángela Aguilar por considerarse “muy americana para los mexicanos”

Ángela Aguilar recientemente lanzó su nuevo material discográfico “Pienso en ti” del cual se desprende su primer canción homónima, así como “La gata bajo la lluvia”, Cover junto al DJ estadounidense de origen japonés Steve Aoki con el que incursiona en un nuevo género musical. La nueva versión del tema que Rocío Dúrcal convirtió en un clásico, generó reacciones positivas y negativas.

Meses atrás, la "Princesa de la música regional mexicana" fue criticada por asegurar que es 25 por ciento argentina. Y es que luego de compartir en sus redes un mensaje a favor del triunfo de Argentina, en el pasado Mundial de Qatar 2022, dijo que es un poco de sangre argentina. "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo", comentó.

Ángela Aguilar vuelve a causar polémica, ahora por los nuevos comentarios que hizo sobre su doble bagaje cultural. Foto: IG @angela_aguilar_

Llaman “ególatra” a Ángela Aguilar por polémicos comentarios

Ángela Aguilar vuelve a causar polémica, ahora por los nuevos comentarios que hizo sobre su doble bagaje cultural, pues considera que tiene una imagen “muy americana para los mexicanos”.

“Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos”, comentó la joven artista.

En una entrevista para el programa “Noticias 23” de Univisión, la hija de Pepe Aguilar expresó lo difícil que ha sido lidiar con los comentarios de odio y las burlas que ha enfrentado por los controvertidos comentarios que ha hecho a medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, asegura que se siente dividida entre las dos culturas con las que creció, pues explicó que de pequeña se sentía “muy americana para los mexicanos” y viceversa.

Asimismo, la cantante explicó que se siente respaldada ya que considera como un “superpoder” tener el bagaje de las dos culturas. “Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante”, comentó Ángela Aguilar.

La cantante de 19 años dijo que con el tiempo ha aprendido que no puede compartir todo en sus redes sociales. Foto: IG @angela_aguilar_

La intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo” señaló que con el paso del tiempo ha aprendido que no puede compartir todo en sus redes sociales, en específico, la joven habló de mantener de manera privada sus relaciones, ya que considera que es una forma de tener respeto para la relación.

“De pequeña, o más chiquita, no sabía la diferencia entre cuánto era demasiado compartir y cuánto era lo que necesitaba hacer. Ahora yo no comparto mis relaciones (sentimentales) en redes sociales, es una decisión propia para tener ese respeto un poco más”, dijo.

Los internautas no tardaron en reaccionar ante los comentarios de Ángela Aguilar sobre su doble bagaje cultural y sentirse “muy americana para los mexicanos”. “Eres una ególatra”; “¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?”; “Ser pocha no es ser gringa”; “O sea que no tenía sangre argentina”; “Le faltó la humildad de los abuelos”; “Además, sangrona la niña”; “Jajaja está loca”; “Nunca me cayó bien”; son algunos de los comentarios que se leen.