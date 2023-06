Ángela Aguilar aparece con misterioso galán en coqueta selfie

Ángela Aguilar conquista dentro del mundo de la música gracias a su impresionante voz y destacada entrega a la hora de pararse frente a un micrófono, sin embargo, no es sólo con su talento sobre el escenario que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar roba reflectores, pues también es considerada un destacado referente de la moda juvenil y las tendencias.

Esto debido a que la hija menor de Pepe Aguilar ha sabido combinar elementos tradicionales mexicanos con toques modernos y vanguardistas, creando un estilo único y personal, lo que sin duda la posiciona en el centro de las miradas interesadas en las tendencias a la hora de vestir.

Ángela Aguilar es una joven apasionada por la moda. Foto: Especial

Ángela Aguilar, una artista que reinventa la moda

Esto quedó demostrado recientemente a través de una publicación que la joven cantante hizo a través de sus redes sociales, en donde podemos verla como nunca antes, pues para nadie es un secreto que la joven no tiene miedo en mostrarse honesta y libre ante los reflectores.

Fue así que la cantante de “En realidad” se mostró con un atuendo con el que pocas veces la vemos, pues portaba una gorra en el cabello, una sudadera oversize y una cangurera colgada en el pecho, algo muy estilo urbano y que incluso nos remonta al clásico look que actualmente han puesto de moda los exponentes de los corridos tumbados, por mencionar un ejemplo.

Ángela Aguilar subió esta imagen a sus stories en Instagram. Foto: Especial

Así como en esta ocasión la cantante de 19 años ha dejado en evidencia que le gusta reinventar su moda más hacia lo urbano, es de recordar que en el pasado Ángela ya se ha mostrado transgresora a la hora de romper patrones a la hora de vestir.

Esto debido a que “La princesa de la música mexicana” ha utilizado trajes de mariachi y vestidos tradicionales con un enfoque contemporáneo, añadiendo colores vibrantes, texturas interesantes y detalles únicos.

Ángela Aguilar junto a misterioso galán

La famosa cautivó debido a que además de mostrarse con este nuevo atuendo en donde se protege del sol con una gorra, también se dejó ver al lado de un joven con quien no había sido captada antes. Se trata de Rubén Sosa, quien de acuerdo a su perfil en Instagram trabaja en el The Metropolitan Opera de New York, mientras que se sabe tiene estudios de la Academia de Teatro alla Scala Graduated, sin embargo, se desconoce cómo sea el vínculo entre la joven Aguilar y él.

Lejos de este detalle, la conclusión recae en que es destacada la habilidad de Ángela para mezclar la moda tradicional con elementos modernos la ha convertido en una referencia de estilo para muchos jóvenes y así lo ha dejado ver en sus diversos looks que rompen esquemas y que nos dejan en claro que no solo las faldas y vestidos son para mujeres, sino que también las jóvenes pueden usar prendas como gorras, pants y cangureras que se cuelgan en el pecho.



