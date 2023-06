Ángela Aguilar cayó, no se aguantó y ya tiene colaboración con un corrido tumbado

Ángela Aguilar está por empezar un nuevo proyecto IG/angela_aguilar

Una sorpresa para los fanáticos del regional mexicano ha sido anunciada, ya que desde la cuenta oficial de la agrupación Yahritza y Su Esencia se dio a conocer que están en planes de una nueva canción con nada más que Ángela Aguilar, quien también replicó la información en sus historias de Instagram.

El tema en el que participaron juntos es en “Que agonía”, una canción que ya fue lanzada por la misma Ángela Aguilar en colaboración con Yuridia, pues cabe puntualizar el sencillo forma parte del disco de la sonorense. Ahora la melodía tendrá una versión en remix con las voces de los intérpretes de regional mexicano.

“El momento que todos hemos estado esperando... 22 de junio ahora pueden pre-guardar “QUE AGONÍA” junto a nuestras amigas @angela_aguilar_ y @yuritaflowers el enlace está en nuestras historias!”, fue lo que escribió la agrupación en su Instagram.

Hasta el momento no se ha mostrado algún adelanto de la manera en la que se escuchará el proyecto que cabe destacar también fue escrito por Ángela Aguilar en colaboración con José Esparza, Gussy Lau, Pepe Aguilar, Angélica Gallegos y Leonardo Aguilar, pero se sabe que llevará el toque de los artistas que se distingue por sonido sierreño, norteño o algunos corridos tumbados.

Las nuevas canciones de Ángela Aguilar

La estrella recientemente lanzó su nuevo disco “Pienso en ti” con el que también hace una gira por Estados Unidos, la celebridad se presentará en varios destinos de la Unión Americana y no descarta la posibilidad de retomar sus eventos en México, país en el que también realiza shows como parte de “Jaripeo sin fronteras”.

La primera canción que lanzó fue “Pienso en ti”, un bolero que fue grabado desde La Habana, Cuba con músicos de la isla y con el que incursiona en un nuevo género, no pasó mucho tiempo para que ofreciera “La gata bajo la lluvia”, pero con esta sorprendió sus fanáticos ya que se trata de un cover junto al DJ internacional Steve Aoki.

La pieza fue criticada y aplaudida por algunas personas, quienes en los comentarios no dejaron pasar la oportunidad de emitir su opinión sobre lo que piensan: “Ay que decir que esta canción será no solo un fracaso más para Ángela Aguilar, si no una de las canciones más olvidadas de su carrera” y “Pues la verdad hay que aceptar que está buena”, son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación.