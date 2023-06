VIDEO: Así suena "Invitame un Café", la nueva colaboración de Ángela Aguilar y Steve Aoki

Estamos a tan solo unas horas de escuchar el nuevo tema que Ángela Aguilar, la llamada “Princesa del regional mexicano” esta vez es una colaboración con el reconocido DJ Steve Aoki, por lo que fanáticos de ambos artistas ya esperan con ansias escuchar este nuevo tema.

Fue hace unas horas que tanto Steve Aoki como Ángela Aguilar lanzaron a través de sus redes sociales, sin embargo, esta mañana se presentó un adelanto en exclusiva de “Invítame un Café” el tema que promete ser el nuevo éxito de “La Princesa del regional mexicano”.

Fue a través del programa Hoy que los conductores de la emisión presentaron un breve adelanto de cómo se escucha “Invítame un Café”, y no, no es el mismo que los artistas compartieron en redes sociales el día de ayer.

En este adelanto se puede ver a Ángela interpretar un fragmento de “Invítame un Café”, mientras que baila al ritmo de la mezcla de Steve Aoki, los segundos que pudimos escuchar de este tema, la joven intérprete de regional mexicano canta un pedazo de la canción “La Gata bajo la lluvia” que interpreta Roc��o Durcal.

“Lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lagrima perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, ¡ay! amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte…”, se escucha cantar a Ángela Aguilar