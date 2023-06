Ángela Aguilar: ¿cuál es el secreto de la cantante para mantener su mini cintura?

Además de tener una de las voces más privilegiadas de toda la industria musical actual, Ángela Aguilar también ha logrado destacar gracias a su arrolladora belleza y uno de los elementos que más ha llamado la atención sobre su físico es su mini cintura y por ello es más que común que los fans de “La Princesa del Regional Mexicano” se cuestionen cuál es el secreto de la joven cantante para mantener su espectacular silueta.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que en más de una ocasión Ángela Aguilar ha sido señalada de haberse sometido a distintas cirugías estéticas para lograr obtener la impactante figura que la caracteriza, incluso, se ha dicho que se quitó un par de costillas para que su cintura se remarcara aún más, sin embargo, fiel a su estilo, “La Princesa del Regional Mexicano”, ha negado esta situación y ha ironizado al respecto asegurando no solo se quitó un par sino cuatro.

Hasta donde se sabe, Ángela Aguilar nunca se ha sometido a ninguna cirugía estética y aparentemente, por el momento no tiene pensado hacerlo pues posee una genética más que envidiable ya que también ha referido en distintas ocasiones que comer es una de sus actividades favoritas en la vida, afortunadamente, no tiene que preocuparse cuando come de más, pues posee un buen metabolismo que le permite darse este tipo de gustos.

Cabe mencionar que, debido a que Ángela Aguilar tiene una agenda de trabajo sumamente apretada casi nunca le queda tiempo para hacer ejercicio, sin embargo, cuando tiene tiempo libre práctica yoga y equitación, por lo que estas actividades le permiten mantenerse en forma, además, se sabe que la alimentación de la intérprete de “Qué agonía” y “Dime cómo quieres” es sumamente estricta en la mayor parte del tiempo, pero como se dijo antes, ella misma ha referido que no tiene miedo a comer hamburguesas, tacos o cualquier postre que se le atraviese.

Es importante señalar que, Ángela Aguilar, también ha logrado moldear su diminuta cintura con la ayuda de los ajustados corsés que utiliza de manera recurrente en sus conciertos, además, debajo de la tarima también es muy común verla usando prendas ceñidas que contribuyen a mantener la forma de su estilizada silueta.

Con apenas 19 años de edad, Ángela Aguilar ha logrado consolidarse en distintos rubros de la industria del espectáculo pues además de ser una de las máximas figuras de la industria del espectáculo, también ha tenido exitosas incursiones en el mundo del modelaje, donde también figura como todo un gurú de la moda, además, ha sabido llevar de buena manera su faceta como vlogger, además, debido a su arrolladora belleza, sus fans le han sugerido en más de una ocasión incursionar en la actuación para seguir los pasos de su abuela, Flor Silvestre, sin embargo, la hija menor de Pepe Aguilar todavía no ha manifestado interés en esta área, aunque cuenta con todos los elementos para hacerlo.