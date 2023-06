Paco Stanley provocó que Mary Boquitas recibiera una terrible golpiza

Gran revuelo ha ocasionado el podcast “En boca cerrada” de Mary Boquitas en Spotify, el donde por primera vez la actriz, cantante y compositora mexicana confiesa su verdad sobre lo que vivió a lado de Gloria Trevi y Sergio Andrade, esta vez una anécdota que involucra al fallecido presentador Paco Stanley cautivó a los cibernautas.

María Raquenel Portillo mejor conocida como Mary Boquitas debutó con su primer álbum como solista en el año de 1994 con el sencillo “A contratiempo” el cual escaló rápidamente en las listas de popularidad por su pegajosa melodía pero sobretodo por su letra, ya que hablaba de una mujer que se rebelaba y que decidía poner fin a una relación extramarital, donde ella era la tercera en discordia.

El éxito del tema provocó que la interprete fuera invitada a los programas más populares de la época, uno de ellos conducido por Paco Stanley, al entonar su sencillo, el también locutor quedo maravillado por el talento de Boquitas e incluso se atrevió a asegurar que cantaba mejor que Gloria Trevi.

“Yo quiero decirte honestamente y esta es una opinión muy personal y lo digo muy en serio, a mí me gusta mucho más como cantas tú que como canta Gloria Trevi”, declaró Paco Stanley.

“Muchas gracias, yo creo que tenemos estilos diferentes”, respondió Mary Boquitas, los hechos quedaron grabados en video. En su podcast relató que se encontraba desconcertada ya que no había visto venir el comentario y menos lo que esto desataría en su vida.

“No vi venir los golpes, la tunda me cayó sin previo aviso, primero con los puños”, recodó Mary Boquitas.

“No has aprendido quién es quién en esta familia” le dijo Sergio mientras se sacaba el cinturón para continuar con el castigo, el músico le reclamó por no defender a Gloria Trevi “¿por qué te quedaste callada y no defendiste a Gloria?, aquí solo hay una artista y no eres tú y punto”, le reprochó el autor de “Con tan pocos años” a Boquitas. Incuso Gloria Trevi le reclamó en un programa a Paco Stanley por lo que decía de de ella, aunque no detalló los dichos del conductor.

Mary Boquitas señaló que pidió perdón hasta que los cinturonazos cesaron y que al día siguiente tenía más entrevistas, por lo que dio a entender que tuvo que ir cubierta del cuerpo "le molestaba mi éxito, sentía celos, de que me fuera mejor de lo que cálculo y me escapara de sus manos" dijo la cantante sobre Sergio.

Tuvo que abandonar su carrera de solitas por orden de Sergio Andrade Foto: Facebook Mary Boquitas

"Bueno ya le diste una probadita al éxito y ya sabes lo que es, ahora siéntate y escribe, vas a llamar a Sony porque les vamos a pedir tu carta de retiro", le dijo Sergio a Boquitas y aunque ella protestó él dijo que era lo que iban a hacer y no habría negociación, María relata "llame y pedí la cita, así murió mi corta carrera artística de medio año" finaliza.