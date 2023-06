Gloria Trevi se caracteriza por ser una de las famosas más polémicas del mundo de la farándula, pues desde que inició su carrera estuvo involucrada en escándalos como el relacionado con el que fuera su manager Sergio Andrade (quien apareció en su vida cuando ella tenía 15 años de edad), que el implicó permanecer 5 años en prisión acusada de Violación, rapto y corrupción de menores. A finales de 2004 un juez revisó su caso y fue absuelta de todos los cargos y reconocida como víctima de maltrato por parte del productor musical.

Aún no ha concluido ese episodio escandaloso en la vida de la intérprete de “Todos me miran”, pues enfrenta un nuevo proceso jurídico en Estados Unidos relacionado al caso Andrade. Aline Hernández y Katia De la Cuesta demandaron a la cantante por presunta corrupción de menores. Por lo que, trascendió que la abogada Camille Vasquez la representaría legalmente.

En 2009 Gloria Trevi y Armando Gómez se casaron por lo civil y lo religioso. Foto: IG @gloriatrevi

La cantante conoció a su esposo en la cárcel

Gloria Trevi conoció a su esposo, Armando Gómez, hace más de 20 años. A pesar de que su amor no nació de la noche a la mañana y tuvieron que lidiar con varios obstáculos, hoy son una de las parejas más sólidas del medio artístico con 14 años de matrimonio.

Armando Gómez fue el representante de la cantante cuando ella estuvo presa en el Centro de Reinserción Social de Chihuahua. A finales del 2005 dieron la bienvenida a su hijo Miguel Armando; Gloria Trevi ya había tenido dos hijos a lado de Sergio Andrade: Ana Dalay, que murió cuando tenía un mes de nacida, y Ángel Gabriel, de 21 años.

Gloria Trevi conoció a su esposo, Armando Gómez, hace más de 20 años. Foto: IG @gloriatrevi

En octubre del 2009 la pareja se casó por el civil durante una ceremonia íntima. Ese mismo año, a principios de diciembre, celebraron su boda religiosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, en Nueva León.

Gloria Trevi confiesa cuántos días al mes tiene actividad sexual con su esposo

Gloria Trevi confesó cuántos días al mes tiene actividad sexual con su actual esposo con quien lleva 20 años de relación. La cantante asegura que él estuvo en los momentos más duros durante su estancia en la cárcel por el escándalo del “Clan Trevi-Andrade”. “Él hizo algo por mí que nunca antes había hecho ningún hombre. Mi armadura se cayó al piso y dije 'me voy a enamorar'", dijo.

Durante su participación en el programa español “La resistencia”, el conductor David Broncano le preguntó detalles íntimos sobre su relación. Aunque al principio no quiso contestar, cedió ante la insistencia del entrevistador. .

"¿Cuánta actividad sexual tuvo Gloria Trevi en los últimos 30 días?", le preguntó David Broncano.

“Ay, es que mi marido se va a enojar. ¿Todo el mundo lo contesta? No puede ser, es que no me gusta echar mentiras. Ok, en el mes… 16", respondió entre risas Gloria Trevi.

Gloria Trevi asistió al programa español de David Broncano "La Resistencia". Foto: IG @gloriatrevi

David Broncano también le cuestionó cuánto dinero tenía en su cuenta de banco, a lo que la intérprete de “Ábranse perras” dijo que no el suficiente. “¿Dinero en el banco? No el suficiente. No, la verdad es que no tengo ni uno. Te lo prometo, pero es que a mí me gusta muchísimo más, la verdad, invertir y ayudar”, comentó.