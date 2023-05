Mary Boquitas confiesa que Raúl Velasco sabía que Sergio Andrade sostenía relaciones con niñas: “el secreto no era tan secreto”

En 1985 el músico, arreglista y productor Sergio Andrade lanzó a la fama el grupo Boquitas pintadas, conformado por María Raquenel Portillo (ahora conocida como Mary Boquitas), Claudia, Pilar Ramirez, Monica Murr y Gloria Trevi. Sin embargo, a pesar del éxito obtenido, al siguiente año, se deshizo la banda integrada por jovencitas de alrededor de 15 años de edad.

En el capítulo 4. “Luna de miel amarga: matrimonio de tres con Gloria Trevi. En Boca Cerrada”, del programa denominado “Uforia Podcast”, Mary Boquitas, relató el día que se casó con Sergio Andrade, un 8 de noviembre de 1985, cuando estaba a punto cumplir 15 años de edad; así como los abusos físicos y psicológicos que recibió por parte del productor. “No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia”, dijo.

María Raquenel Portillo afirma que si contaba la verdad de lo que estaba viviendo, "nadie mi iba a creer”. Leyenda

María Raquenel Portillo contó que el día de la consumación del matrimonio, Sergio Andrade la llevó a una casa donde supuestamente se encontraba la madre del músico. “Aquí te vas a quedar hasta nueva orden, me indicó mi nuevo esposo, sin ninguna emoción, como quien le habla a un empleado; llevábamos 5 horas casados y su tono y su actitud ya habían cambiado radicalmente; no más sonrisas, no más caricias, no más besos. Sus ojos me empezaron a dar miedo y yo no comprendía qué hacíamos de regreso en esa casa de la colonia Magdalena Contreras”, señaló.

En 1985 el músico, arreglista y productor Sergio Andrade lanzó a la fama el grupo Boquitas pintadas. Especial

Detalló que en esa casa la madre de Sergio la entrenó para hacer los quehaceres del hogar de forma correcta y atender al músico como a él le gustaba. Relató que una noche “Sergio llegó muy serio, apenas saludó a su mamá, le pidió el reporte del día: qué cómo me había portado, que si había trabajado duro, que si había obedecido, y después me señaló el largo pasillo que conducía hacía nuestra habitación y me dijo: desnúdate, acuéstate en el suelo y espérame”.

“Sergio regresó, me miró desnuda, tiritando sobre las frías losas que yo misma había limpiado dos veces ese día hasta dejarlas brillantes y comenzó a golpearme a golpearme con los puños; me pegó y me pegó y me agarró del pelo y me dio fuertes zarandeada, arrastrándome por el pasillo, sin decir una sola palabra, Me pegaba en el estómago, en las piernas, en la espalda y yo solo escuchaba su respiración cada vez más agitada”, platicó Mary Boquitas.

“De pronto detuvo los golpes y comenzó a acariciarme y, en contra de mi voluntad, consumó el matrimonio, mejor dicho: me violó”, compartió.

La exintegrante de Boquitas pintadas detalló que Sergio le dijo en ese momento que lo que él le hacía era por su bien. “Entiende que lo hago por tu bien, para que seas perfecta; fue todo lo que pronunció al terminar y levantarse. Me hizo un gesto como para que lo siguiera al cuarto y me acostara, como pude, me metí en mi cama y él en la suya, apagó la luz. Del miedo que tenía no pude no sollozar, del dolor de los golpes me quedé dormida”, indicó.

Raquenel Portillo también contó que el grupo musical haría su debut en el famoso programa Siempre en Domingo. “El gran día llegó, estábamos todas muy nerviosas, pero mis nervios no eran por las cámaras o los cientos de espectadores que abarrotaban el estudio donde se grababa en vivo el legendario show del famosísimo presentador Raúl Velasco, mi temor era Sergio, si yo me equivocaba en una sola nota, yo sabía lo que me esperaba cuando nos quedaramos a solas”. “Por suerte, todo salió bien, a la perfección, como le gustaba al maestro (Sergio Andrade)”, subrayó.

Raquenel señaló que al finalizar la presentación de Boquitas pintadas, se encontró con Raúl Velasco, quien le preguntó si ella era la joven con quien Sergio Andrade se había casado.“Al concluir nuestra presentación me encontré en el camerino con el prestigioso presentador -mecenas de grandes estrellas y personaje muy respetado- él siempre apoyaba y admiraba el trabajo de Sergio y, por supuesto, no se negó a darnos ‘la patadita de la buena suerte’ en su popular programa”.

“Ven, te quiero preguntar algo -me preguntó muy discretamente el importante presentador (Raúl Velasco)- ¿Tú eres la que te casaste con Sergio, verdad?”. “No, no, no, ¿cómo cree? Si yo ni novio tengo, mi papá no me da permiso”, contó Mary en el podcast.

Raquenel Portillo indicó que si Sergio se enteraba, seguramente la culparía de “filtrar información”, “algo que me tenía terminantemente prohibido”.

Asegura que Raúl Velasco le insistió en el tema: “Yo sé que te casaste con él, porque lo conozco muy bien”. “Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba”, reiteró Mary Boquitas. “Si yo contaba la verdad de lo que estaba viviendo, nadie mi iba a creer”, dijo.

“No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más, al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto, y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más, y mejor decidí concentrarme en todo lo bueno que nos estaba sucediendo en el grupo”, compartió Raquenel.

Señaló que recién se había estrenado el año 1986 y los tres primeros meses les “llovían las entrevistas y las prestaciones”. “Boquitas pintadas estaba recibiendo buenas críticas; las chicas andaba felices y yo más, porque Sergio apenas tenía tiempo para mí, aunque sí extrañaba en secreto su atención”, mencionó.

“Suena ilógico, pero le tenía miedo y a la vez quería sus abrazos; como ilógica fue la reacción de Sergio al éxito de nuestro proyecto, Sin razones ni motivos, una buena mañana nos dijo que Boquitas pintadas se desintegraba, que el grupo musical se terminaba, que solamente cumpliríamos los pocos compromisos que quedaban y listo”. “Para entonces, yo ya le había confesado a mi amiga y compañera que me había casado con el Maestro. La reacción de Gloria fue, de nuevo, extraña, sólo se quedaba pensativa y me decía: qué padre, y siempre me guardaba el secreto”, refirió Mary Boquitas.

