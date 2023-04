Gustavo Adolfo Infante acusa al esposo de Mary Boquitas de agredirlo: "Ya venía sobre mí"

Mary Boquitas se presentó en el programa “Sale el Sol” como parte de la promoción que realiza de su podcast en el que relata su versión del llamado “Clan Trevi-Andrade”, pero todo se salió de control con una de las preguntas de Gustavo Adolfo Infante que hizo estallar al esposo de la cantante y estuvo a punto de agredirlo en plena entrevista.

Fue durante la emisión de este miércoles 19 de abril en el matutino que la cantante habló sobre el proyecto en el que revela detalles de las acusaciones en su contra por las que estuvo tras las rejas, pero al ser cuestionada sobre los rumores que apuntan a una demanda de su parte contra Gloria Trevi la tensión creció ya que explotó contra el periodista de espectáculos al igual que su esposo.

“No, y no vuelvas a echar mentiras, Gustavo Adolfo, antes preguntas y después aseveras. No tengo demandada a Gloria Trevi, al contrario, a mí me están demandando también. Y está en manos de los abogados, el 21 de marzo me notificaron”, dijo molesta Mary Boquitas al responder al conductor, momento en que su esposo se lanzó contra él asegurando que se trató de una afirmación y no una pregunta.

“Me quería pegar”

Durante la entrevista se pudo observar el momento en el que el esposo de María Raquenel Portillo, nombre de pila de la también actriz, se acerca a Gustavo Adolfo Infante y de inmediato Ana María Alvarado interviene aclarando que se trataba de una pregunta, pues los conductores notaron la molestia que pudo haber terminado en una agresión.

Esposo de Mary Boquitas a punto de golpear a Gustavo Adolfo Infante. Foto: IG @raqueneloficial

Más tarde, en su programa de YouTube, el periodista de espectáculos detalló que el esposo de Mary Boquitas estuvo a punto de golearlo: “Estaba este cuate gritándome y a cinco metros estaba Karla de la Cuesta, vi que entró sin ningún temor. Entiendo que la hermana de Karla de la Cuesta es una de la que tiene demandada a Raquenel, a Gloria Trevi y Sergio Andrade”.

“El señor me quería pegar, quería acercarse a pegarme. No me moví, pero tampoco iba a dejar que me pegara. Va y veo que Ana María Alvarado lo detiene, pero el cuate ya venía sobre mí”, añadió.

