Aranza rompe el silencio y habla del abuso que sufrió con Sergio Andrade a los 17 años | VIDEO

La cantante Ivette Becerra Meza, conocida en el medio artístico como Aranza, habló sobre la relación que sostuvo con el productor Sergio Andrade cuando aún era menor de edad, así como de los abusos de los que fue víctima y que mantuvo en secreto con la intención de proteger a su familia.

El caso del llamado “clan Trevi-Andrade” destapó los abusos de los que eran víctimas un grupo de jóvenes que fueron engañadas por el productor Sergio Andrade, quien aprovechó su posición para reclutar a mujeres para después ejercer violencia física y psicológica contra ellas.

Aranza es una de las mujeres que fue víctima de Sergio Andrade cuando tenía 17 años, la cantante reveló que su primera relación íntima fue con el productor señalando que no era un noviazgo, pero la había ilusionado para después abusar de ella.

“Yo tenía 17 años, casi 18 y yo no sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada. Yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía. Yo sé que te da mil vueltas en la cabeza, pero yo a él casi no lo veía”, relató.

Arana fue amenazada por Sergio Andrade

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino", la cantante habló por primera vez de los abusos que sufrió con Sergio Andrade hasta ahora para proteger a su familia y, sobre todo, a su padre.

“Cuando arranca el escándalo, cualquiera me hubiera dicho ‘es que eres una tonta’, porque ya había salido ‘Mirada de Mujer’, ya estaba, ya era famosa, ya podía haber aprovechado todo eso; sin embargo, yo tomé la decisión de no hablar del tema porque siempre para mí, mi papá y mi mamá son sagrados”, aclaró.

La cantante reveló que habría sido Mary Boquitas quien le reveló que Sergio Andrade golpeaba a algunas de las mujeres que estaban a su cargo, pues aseguró que mientras pintaba una puerta le pidió que la ayudara pues no quería que él la golpeara de nuevo.

Decidida a salir del grupo de Sergio Andrade y con proyectos en puerta, Aranza a acudió con el productor para despedirse; sin embargo, éste se mostró agresivo y la amenazó con poner fin a su carrera.

“Pues yo me voy a encargar de que fracases, voy a cerrarte todas las puertas del mundo, de que nadie te haga caso, yo haré tu fracaso”, fueron las palabras que habría lanzado el productor a Aranza al momento en que ella decidió alejarse.